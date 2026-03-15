El filósofo Fabrice Hadjadj, sobre los toros: “La inteligencia es un asunto de muñeca con el capote o la muleta. Tenemos que aprender a torear las ideas de nuestro tiempo"

El filósofo Fabrice Hadjadj es un apasionado de nuestro país. En una entrevista en COPE, asegura sentir un vínculo especial con la cultura española, tal vez por su ascendencia sefardí. “La música de la sinagoga, por los sefardíes especialmente, es muy parecida al 'canto hondo' del flamenco”, afirma.

Desde el punto de vista intelectual, el intelectual católico se siente particularmente cercano a la tradición literaria española. “Creo que soy un hijo del Siglo de Oro”, opina, destacando la influencia en él de autores como Miguel de Cervantes o Lope de Vega.

“el torero no se opone a la fuerza brutal del toro bravo, sino a la inteligencia"

Fabrice Hadjadj es además un amante de los toros, y en su conversación con COPE ha ofrecido su particular visión sobre la fiesta nacional. Buena parte de ella está recogida en su publicación 'Ecología trágica', donde el francés reflexiona sobre la interdependencia espiritual del hombre y los animales.

El último capítulo del libro se titula 'A Porta Gayola', donde el filósofo establece una comparativa entre el arte del toreo y la manera de “pelear con inteligencia”.

A juicio de Hadjadj, “el torero no se opone a la fuerza brutal del toro bravo”, sino a la inteligencia, que para el autor “es un asunto de muñeca con el capote o con la muleta”, explica.

Para ilustrarlo, recurre a dos obras taurinas del escritor español José Bergamin, 'El arte de birlibirloque' y 'La música callada del toreo', donde hace referencia al toreo como “un encuentro de la inteligencia con la fuerza bruta”. “Es una afirmación muy humana y también cristiana, porque sabes que los toreros rezan a la Virgen de la Asunción siempre”, agrega.

"Tenemos que aprender a torear las ideas de nuestro tiempo"

Un recurso literario que Hadjadj extrapola al mundo polarizado de hoy. “Esta manera de torear, torear con los errores, torear con respecto a la dignidad del enemigo, del adversario... Tenemos que aprender a torear las ideas de nuestro tiempo. Entender también la dimensión ética y estética que puede convertir la batalla en un baile también. Es una posibilidad que viene también de la caridad cristiana”, sostiene.