Jesús Miguel Zamora, secretario de la CONFER, sobre el impacto del legado de Francisco: "Ha puesto en marcha un movimiento que no puede detenerse"

Fernando de Haro, director de 'La Mañana de Fin de Semana', ha viajado hasta Roma para detallar cómo se ha sucedido el funeral y el posterior entierro del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores que se encuentran en la capital italiana.

Para conocer el impacto del legado que ha tenido el pontificado de Francisco, Fernando de Haro ha tenido oportunidad de hablar con Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), quien ha relatado que este ha sido un pontificado que ha tenido muy presente en todo momento al pueblo católico.

un pontificado que ha tenido a la gente y sus problemas como prioridad

"Ha sido un Papa que ha tenido un tirón tremendo con la gente. Da lo mismo de qué confesión seas, en qué tipo de sociedad estés. Él es capaz de aunar a mucha gente fundamentalmente porque le han descubierto como un Papa que quiere a la gente, que se preocupa por la gente y luego la gente le demuestra también pues con esta asistencia tan masiva que hay" apuntaba el secretario general de la CONFER.

Tenéis que fijar la mirada no en lo que tenéis dentro, sino lo que tenéis fuera" Jesús Miguel Zamora, secretario general de la CONFER, sobre el legado de Francisco

"Creo que ha sido un Papa que nos ha desconcertado a todos, por un lado, creo que ha cambiado un poco el paso de la iglesia. Era una iglesia demasiado estructurada, demasiado acomodada a sus cosas, a su manera de funcionar. Y sin embargo nos ha ido cambiando el paso porque nos ha dicho, "Hay que ser una iglesia en salida" O sea, no podéis seguir pendiente de vosotros.

No podéis ir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora, porque tenéis que fijar la mirada fundamentalmente, no en lo que tenéis dentro, sino lo que tenéis fuera, en un diálogo con el mundo, en un diálogo sobre todo con los pobres, en hacer posible también que los pobres se puedan sentir dentro de la iglesia. Entonces, creo que desde ahí él ha puesto en marcha un movimiento que creo que no puede detenerse a partir de ahora", añadía nuestro invitado.

Además, la celebración de un cónclave inminente también es un nuevo horizonte que se abre y que decidirá el futuro de la Iglesia: "Creo que lo primero tendrán que conocerse un poco, tendrán que hablar entre ellos. Yo creo que el listón de Francisco nos lo ha puesto un poco alto ", finalizaba nuestro invitado, el secretario general Jesús Miguel Zamora, secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER)