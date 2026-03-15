Carlota Santos, arquitecta: "Si buscas muletas para sentirte mejor, al final no confías en Dios. Es confianza en Cristo vs buscar soluciones a corto plazo como el tarot”

Carlota Santos es arquitecta, ilustradora, escritora... y conversa. Un camino de regreso a Dios que emprendió durante el proceso en el que escribió 'Santas', el libro que relata la historia de mujeres que fueron santas.

“Quería explorar el tema del cristianismo, que a nivel artístico siempre me pareció interesante. En paralelo ya estaba teniendo un acercamiento a Dios, empezaba a investigar otras religiones y conecté con la fe”, ha asegurado en 'Ecclesia, es domingo'.

Durante años, Santos no conectaba con el mensaje de Jesús, pero que logró revertir a raíz de su minuciosa investigación, que le aportó riqueza tanto cultural como espiritual.

“Conocer sus historias por ser parte fundamental de nuestra cultura y conocer su vida es interesante, y la parte espiritual vemos que aunque el fin último es el bien, la verdad, la búsqueda de Jesucristo cada una llega por un camino diferente. Hay muchos tipos de mujeres diferentes que ponen sus dones al servicio del bien”, ha comentado.

Para Carlota Santos, 'Santas' pone de manifiesto que la mujer no es inferior respecto al hombre en el ámbito eclesial. “Esa visión es sesgada y no se corresponde a la realidad. El titulo de santidad es el máximo reconocimiento que la Iglesia puede concederte y hay más de 3.000 santas que han sido reconocidas”, ha recalcado.

"Tienes que tener confianza radical en Dios, y si buscas muletas para sentirte mejor al final no confías"

Durante sus años de alejamiento a Dios, la joven estuvo interesada por las prácticas del esoterismo, el tarot, la astrología o el horóscopo. De hecho, su primer libro fue sobre astrología. “Mi familia es gallega y me sentía identificada con lo Celta. Me pareció importante explorarlo, pero una vez recorrido este camino es verdad que he llegado a este punto de conexión con la fe”.

Los manuscritos medievales, las cartas astrales o los tratados de la época en astrología atraían a la ilustradora. “Quería tener el control sobre todas las cosas de mi vida, y cuando descubres la fe es un gran alivio sentir que puedes confiar en Dios y en sus tiempos, y abrirme más a los demás”.

La artista incluso llegó a ilustrar una baraja del tarot que, visto con perspectiva, considera que “son herramientas que a nivel espiritual no te llevan a ningún sitio pero cada uno tiene su camino, los tiempos de Dios son por algo y no recomiendo esa prácticas”. No obstante, reconoce que sin haber recorrido este camino “no hubiera conectado tanto con el cristianismo ahora”.

Con el tiempo, Carlota descubrió que el camino del tarot o la astrología “no era válido”. “Notaba que esas herramientas te proponen sentirte mejor, pero me planteaba si había un bien objetivo, y exploré distintas religiones, conecté con el cristianismo desde esa búsqueda sincera”, ha relatado.

Y es que la arquitecta afirma que el tarot es incompatible con lo católico: “Tienes que tener confianza radical en Dios, y si buscas muletas para sentirte mejor al final no confías en Dios. Es confianza en Dios versus buscar soluciones a corto plazo como el tarot”, ha recalcado.

"Si tienes una búsqueda honesta del bien encontrarás a Dios, pero si no es profunda vas a distraerte"

Para Carlota Santos, el estilo de vida “caótico” del mundo de hoy hace que muchos busquen de manera desesperada “este tipo de herramientas cuando la solución es más sencilla” como el Rosario, que favorece la oración.

Carlota también se ha mostrado crítica con el arte contemporáneo, que a su juicio ha perdido “la búsqueda de la belleza” en favor “del ego o lo que yo necesito en este momento”.

Por último, ha ofrecido un consejo a quienes buscan un sentido de la trascendencia alejado del tarot o prácticas esotéricas: “Si tienes una búsqueda honesta del bien encontrarás a Dios, pero si no es profunda vas a distraerte. Quien usa el tarot de manera lúdica y no es consciente del mal que está haciendo puede que no profundice nunca en algo espiritual”, advierte.