La portavoz de la Mesa por la Hospitalidad, responsables de llevar a cabo el censo del aeropuerto de Barajas, valora la situación: "el 38% tienen trabajo"

Madrid - Publicado el 20 may 2025, 18:45

Lo que sucede en el Aeropuerto de Barajas roza la situación crítica, en concreto es crítica para las más de 300 personas que se han visto arrojadas al sinhogarismo y recurren al aeropuerto para refugiarse durante las noches. La estimación es que, durante los meses más fríos, llegaron a ser 500, pero ahora que empieza a hacer mejor tiempo, muchos han abandonado la Terminal 4.

El problema ha generado el consiguiente lío político y Administración Central y Ayuntamiento de Madrid están tratando de pasarse los unos a los otros las culpas y las responsabilidades. Pero la prioridad, lo importante, sigue siendo el estado inhumano en el que se están viendo obligadas a vivir las 300 personas que están allí tratando de sobrevivir. Para ayudarles, está la Iglesia, en concreto Cáritas Madrid y la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid.

Las cifras de las personas que están allí asustan

Esta Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid ha sido el organismo responsable de elaborar un censo. En 'La Tarde de COPE' ha estado hablando Pilar Algarate con Pilar García Muñiz, Algarate es la portavoz de la Mesa Por la Hospitalidad y ha detallado cómo es el perfil de las personas que se quedan allí cada noche: "el 71% son personas migrantes, pero no recién llegadas a España, que por distintas circunstancias se quedan sin trabajo, no tienen apoyos familiares, no pueden pagar la habitación en la que se quedan y se quedan en situación de calle".

Lo más sorprendente es que 4 de cada 10 tienen trabajo. Es decir, personas que se ganan la vida con un trabajo normal, están viviendo en la calle, un auténtico problema a nivel social. Además, no es para nada una situación temporal, 8 de cada 10 llevan más de medio año viviendo en la calle.

las condiciones higiénicas

Durante los últimos días, los servicios de limpieza del aeropuerto han tenido que fumigar por una plaga de chinches, es una situación que se junta a lo que muchos medios están prestando más atención, peleas, hurtos, comportamientos poco éticos y poco higiénicos... Que, sin negar que sucedan, nos alejan de la fotografía que realmente se ve cuando se habla con ellos. Cuando uno ve ese tipo de noticias, no es consciente de que las personas que están allí tienen sus trabajos, de que la mayoría tienen graves problemas psicológicos derivados de su situación, de que no tienen apoyos familiares y, sobre todo, de que uno está más cerca de lo que cree de poder caer en esa situación tan desesperada.

Las personas que están allí han accedido con gusto a entrevistarse con los responsables de este censo, porque por fin alguien ha ido a escucharles. "Están cansados de tantas cámaras y de ver cómo se está malinterpretando esa realidad", asegura Pilar Algarate.