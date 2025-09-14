Maite López estrena nuevo disco

Queridos amigos de “Música, Fe y Compromiso”, ¡estamos de suerte!. Mi querida amiga Maite López lanza su nuevo disco Mi alma canta una propuesta musical de inspiración bíblica que verá la luz el 8 de septiembre de 2025. La cantautora navarra y afincada en Madrid Maite López, una de las voces más reconocidas y valoradas en el ámbito de la música cristiana en España, presenta su nuevo trabajo discográfico titulado Mi alma canta, que estará disponible el próximo 8 de septiembre de 2025 en todas las plataformas digitales. Este esperado lanzamiento reafirma su compromiso artístico y espiritual con una música que toca el alma y conecta con la experiencia de fe profunda.

El disco ha sido grabado en los estudios KMC de Madrid, con la dirección técnica de Mario Dell y cuenta con el acompañamiento musical de Pablo Ramírez a la guitarra, quien aporta un sonido íntimo y envolvente que realza la profundidad de las composiciones. Andrés Tejero, por su parte, acompaña al piano algunos de los temas. El diseño gráfico ha sido realizado por Sol Almazán, de Karisma, Ideas y Comunicación, ofreciendo una imagen sencilla, sugerente y luminosa que refleja la esencia del disco.

Mi alma canta reúne 16 canciones de inspiración bíblica, que recorren textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, entre los que destacan el Magnificat, las Bienaventuranzas y diversas piezas basadas en salmos, pasajes proféticos o el libro de Rut. Completan el repertorio una canción litúrgica (Cordero de Dios), dos composiciones dedicadas a la Virgen María y dos canciones con letra de Santa Rafaela María, cuyas palabras cobran nueva vida en la voz de Maite.





MAITE LÓPEZ

Desde muy joven, Maite comenzó a componer y tocar guitarra —su compañera de vida—alrededor de los 11 años, en el entornos escolar y parroquial. Su música, profundamente arraigada en el Evangelio, es una invitación al encuentro con Dios, con canciones melódicas e íntimas, pero también, con una marcada vocación comunitaria y comprometida, incluyendo temas con mucho ritmo y elementos tanto del pop y folk.

Maite escribe canciones de amor y compromiso que brotan del encuentro con la Palabra de Dios y de la oración. Su único objetivo es facilitar el encuentro con Dios a otras personas componiendo canciones que nacen de la experiencia de Dios y que lleven a que todos le conozcan, le amen y le sigan más.

Maestra, Licenciada en Comunicación Social y especializada en Ejercicios Espirituales ignacianos, Maite combina su pasión musical con una intensa labor educativa y pastoral. Ha sido productora en la editorial San Pablo entre 2003 y 2011, coordinando más de 150 discos y lanzando el portal de Música Cristiana. Durante varios años ha colaborado en el semanario Vida Nueva como responsable de la sección informativa dedicada a la Vida consagrada y la columna de crítica musical. Actualmente trabaja y acompaña a jóvenes en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid), imparte charlas y talleres, colabora en plataformas digitales de evangelización, da y acompaña la experiencia de ejercicios espirituales de san Ignacio y recorre el país ofreciendo conciertos-oración.

Con más de dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las grandes referencias en la música católica de nuestro país. Su sensibilidad artística, su formación, su recorrido pastoral, su trayectoria espiritual y su capacidad para traducir la Palabra en melodía la han hecho merecedora de reconocimientos como el Premio David al mejor álbum por Teresa, alma de fuego o el Premio Spera de Música otorgado por la Conferencia Episcopal Española. Su canción Amando hasta el extremo, convertida en himno para miles de personas en celebraciones y encuentros tanto en España como en América, continúa siendo un símbolo de espiritualidad encarnada en lo cotidiano.

Mi alma canta no es solo un disco, sino una experiencia de oración hecha canción. En cada tema, Maite ofrece una lectura musical profundamente personal de los textos bíblicos, invitando al oyente a contemplar, a escuchar a Dios, a saborear y a dejarse tocar por la Palabra a través de la música.

La presentación oficial tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 18.00 h en la iglesia del colegio Ntra. Sra. del Recuerdo (Madrid).

