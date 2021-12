La muerte de Juan del Río, ayuda a La Palma o el regreso de las procesiones: el 2021 de la Iglesia en España

El 2021 va quedando atrás. Concluye peor de lo que hubiésemos podido imaginar hace apenas unas semanas, pero la variante ómicron ha llegado a nuestras vidas en forma de oleada de contagios que ha trastocado nuestra manera de celebrar la Navidad y despedir el año para dar la bienvenida al 2022.

Pero tampoco conviene dejar que el árbol nos impida ver el bosque, y reconocer que estos doce meses han servido para hacer frente a la covid-19 con mejores herramientas, gracias sobre todo a las vacunas.

El 2021 nos deja un año de actividad intensa también en la vida de la Iglesia española. Pese a que muchas de las actividades programadas en un principio no han podido desarrollarse como consecuencia de la pandemia, como la Peregrinación Europea de Jóvenes que se aplazó a agosto de 2022, lo cierto es que su labor ha vuelto a ser esencial para millones de personas vulnerables que han visto en cada parroquia, en cada congregación, en cada gesto, un motivo de esperanza.

Los acontecimientos eclesiásticos son muchos más de los que reflejamos en este artículo, pero reunir cada acción impulsada por las diócesis y sus parroquias, sería una tarea que nos llevaría meses de trabajo. Hemos seleccionado ocho momentos que han marcado a la Iglesia a lo largo de estos 365 días.

Muere de covid-19 el arzobispo Castrense, Mons. Juan del Río

El 28 de enero de 2021 la Iglesia perdió a un hombre bueno consecuencia de la covid-19:Juan del Río Martín. Arzobispo Castrense desde septiembre de 2008, perdió la vida tras varios días ingresado en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla'. Tenía 73 años.

Hijo de Juan y Antonia, nació el 14 de octubre de 1947 en Ayamonte (Huelva). Estudió Bachillerato en el Instituto Laboral de su ciudad natal “con beca, como estudiábamos la generación de los hijos de los obreros”, recordaba el arzobispo Castrense en alguna entrevista.

Fue ordenado sacerdote en el seminario menor de Pilas (Sevilla) el 2 de febrero de 1974 cuando ya contaba con 26 años porque, como él mismo admite, “soy de vocación tardía, entré en el seminario con 19 años”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, le dedicó en el especial de Semana Santa 'Unidos en COPE' un emotivo homenaje, donde aseguraba que era un hombre muy querido en las Fuerzas Armadas “y con muchos proyectos”.

"Yo creía que saldría", expresaba Robles sobre la enfermedad que sufrió: "Es una pena que no le hayamos podido hacer este homenaje en vida", se lamentaba Robles.

video



VIII Centenario de la Catedral de Burgos

A nivel cultural, las actividades que se han desarrollado en la Catedral de Burgos para conmemorar los ocho siglos desde su construcción, ha sido uno de los hitos de este 2021 para la Iglesia. Uno de los pilares de este centenario es la exposición 'Las Edades del Hombre' que ha celebrado su XXV edición en tres localidades de la provincia: Burgos capital, Carrión de los Condes y Sahagún.

La muestra explica el origen y el significado de las catedrales con la exposición de 120 obras de arte sacro procedentes de cuarenta de catedrales del país, 26 de ellas de la Seo burgalesa, que participan con la cesión de sus obras como homenaje al VIII Centenario del templo, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

El pasado 8 de junio, Carlos Herrera se desplazó hasta el templo gótico con su equipo de 'Herrera en COPE' para conocer cómo vive la ciudad esta especial efeméride. ¿Recuerdas cómo empezó el programa aquel día el comunicador mejor valorado de la radio española?

“Miren ustedes, yo sabía que venir a trabajar a la COPE iba a ser de alguna manera que subiera los altares, pero tampoco creí que fuera de manera tan ostentosa como la de hoy. A los altares literalmente, porque tengo frente por frente el Altar Mayor, el retablo renacentista con… la verdad, es que la catedral de Burgos es gótica pero tiene elementos renacentistas y barrocos porque lógicamente tardan tanto en hacerse las catedrales que van pasando por diferentes estilos. Pero bueno tengo delante de mí el Altar Mayor, detrás tengo el coro con la sillería de nogal y el cuerpo yacente entero del obispo Mauricio que fue el que hace 800 años, en julio del 1221 puso la primera piedra de esto que vemos aquí. ¿Qué había en la cabeza de aquellas personas que sabían que no iban a vivir a lo largo de toda su vida para ver el final de una obra como esta? Que normalmente no se acaba de acabar nunca, como aquí hasta el siglo XVII anduvieron haciendo cosas nuevas y le fueron añadiendo el cimborrio y la Escalera Dorada de Diego de Siloé y otras tantas…"

"Hasta la tumba del Cid, delante de la cual me encuentro ahora mismo. El Cid cuándo murió todavía no se había puesto una piedra de esta catedral y dio más vueltas que un tonto por toda España sus restos, hasta que finalmente hace 100 años vinieron a parar justo delante de donde me encuentro ahora mismo . Ya les digo, nada de los altares nos es ajeno especialmente en día como hoy”, decía en su monólogo Carlos Herrera desde la Catedral de Burgos"

video



Uno de los artífices de COPE, el Padre Gago, camino de la Canonización

El pasado 19 de junio daba comienzo el proceso de beatificación y canonización del Padre José Luis Gago, uno de los fundadores de COPE. La iglesia de San Pablo de Valladolid acogió la apertura de este proceso y que estuvo presidido por el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, junto a la presencia de algunos de sus familiares.

"Dejó un perfume y un olor de santidad claramente perceptible. La autenticidad y sencillez de su persona, de su condición de discípulo en la escuela de Jesús, de dominico, de comunicador humano y cristiano, emitieron ese aroma. Él era consciente de que su vida transcurría ante Dios y que Dios ve siempre en lo escondido. Nunca buscó imagen ni titulares. El Padre Gago fue con su vida irradiación de bondad y amabilidad", manifestaba el arzobispo de Valladolid.

Muchos atribuían al Padre Gago ser el hombre que se inventó la COPE, y que esta cadena fuera lo que es en la actualidad. Sin embargo, con su modestia, se quitaba méritos personales: “Yo entendía que había quemado ya una serie de etapas y además en el trabajo que he hecho en COPE modestamente, entendía también que era necesario un rejuvenecimiento de aire. Tras 35 años en COPE era bueno que entraran nuevos pájaros con más juventud”, confesaba en una entrevista.

Al Padre Gago le gustaba decir que había tenido la suerte de formar parte del triunvirato de la Transición, compuesto por Don Bernardo Herráez como consejero delegado; el padre Francisco Pérez Ontiveros como presidente del consejo de administración y el propio Padre Gago como director general.

Por aquel entonces, COPE ya era cadena, pero necesitaba llegar a más oyente. Ante este titánico reto, fue el Padre Gago quien propuso contratar a la tripleta de ases, lo que se denominó en otro tiempo como 'la radio de las estrellas': Luis del Olmo por la mañana; Alejo García por la tarde y Encarna Sánchez por la noche. Y vinieron.

La Cruz de la JMJ de 2023 recorre España

La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud que presidirá la celebración de la JMJ Lisboa 2023 llegó a España el pasado 5 de septiembre para recorrer hasta el 29 de octubre todas las diócesis de España. El itinerario comenzó en Ciudad Rodrigo (Salamanca) y culminó en Ayamonte (Huelva).

La JMJ viene representado por dos símbolos concretos, que son la Cruz y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Ambos objetos son llevados por las diócesis del país anfitrión para preparar a los jóvenes de cara al evento internacional. No obstante, en esta ocasión los organizadores decidieron extender su recorrido incluyendo el paso por España.

La Jornada Mundial de la Juventud es una expresión de la Iglesia joven, que va al encuentro del Papa e invita a una unión con Dios. En este sentido, la Iglesia presenta este tiempo como una etapa fuerte de evangelización y una invitación a crear un mundo más justo, basado en la caridad. El evento no acoge tan solo a los católicos, sino que está abierto a todos los jóvenes que quieran asistir.

La Iglesia se vuelca con los vecinos de La Palma

La erupción volcánica en La Palma se ha dado por finalizada tras tres meses de actividad, pero las consecuencias que dejan las cenizas permanecerán por mucho tiempo. Hay familias que se han quedado sin nada. La labor de la Iglesia ha sido significativa este tiempo, y lo continuará siendo en los próximos meses.

Solamente la acción de Cáritas Diocesana de Tenerife, que trabaja intensamente en el marco de su Campaña de Emergencia y Solidaridad con La Palma, ha permitido atender de forma directa a unas 220 familias y más de 600 personas damnificadas (entre ellas 130 menores de edad), la mayor parte de las cuales perdieron su vivienda o tuvieron que ser desalojadas debido a la erupción.

Pero no solo la Iglesia canaria, diócesis de toda España se han volcado con el drama de tantos vecinos de La Palma, promoviendo campañas de ayuda.

El 11 de octubre, los obispos de Tenerife y de Canarias, Bernardo Álvarez y José Mazuelos,celebraron una Vigilia en la víspera del Día del Pilar parar orar por los habitantes de la isla y pedir por el final de la erupción, que finalmente llegaría en Navidad.

El Gran Poder de Sevilla vuelve a procesionar por Sevilla casi dos años después

El pasado 16 de octubre, Sevilla volvió a presumir de su Cristo del Gran Poder paseando por sus calles tras casi dos años de obligado encierro como consecuencia de la pandemia.

A las 9h de la mañana de aquel sábado se iniciaba la procesión que llevó al 'Señor de Sevilla' desde su casa, la Basílica de San Lorenzo, hasta la parroquia de la Blanca Paloma de Los Pajaritos.

El Gran Poder permaneció un total de tres semanas en Tres Barrios (uno de los barrios con mayor tasa de pobreza y exclusión social de Sevilla y de toda España), repartidas cada semana en la parroquia de Los Pajaritos, la de Las Candelarias y la de Santa Teresa.

Con aquel traslado que fue multitudinario (y sin que produjera un aumento de contagios covid), se realizaba una misión evangelizadora por parte del Señor en estos lugares que están muy desvinculados de la Iglesia, en un año en el que la Hermandad ha conmemorado también el 400 aniversario de la hechura de la imagen del Señor.

Los obispos asisten a Santiago con motivo del Año Jacobeo

Asambleas Plenarias de los obispos ha habido muchas a lo largo de la historia: al menos dos ordinarias al año. Pero que una de ellas culminase en la ciudad de Santiago de Compostela, para celebrar una Misa ante el patrón de España con motivo del Año Jacobeo, es algo único. Lo pudimos ver el pasado 19 de noviembre, cuando un total de 63 obispos peregrinaron hasta la capital de Galicia en un viaje de ida y vuelta.

La Eucaristía estuvo presidida por el arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, mientras que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, fue quien realizó la ofrenda al Apóstol en nombre de todos los obispos.

video

El cardenal Omella imploraba a Santiago su protección a todos y cada uno de los proyectos impulsados por cada iglesia, y expresaba la especial preocupación por los vecinos de La Palma afectados por la erupción volcánica.

Asimismo, el presidente del episcopado mostraba el dolor que la Iglesia siente “por tantas personas que sufren la ausencia de seres queridos o las consecuencias de la enfermedad: sanitarias, familiares, religiosas, pastorales, sociales y también económicas”.

El recuerdo a las familias que atraviesan por dificultades económicas no pasaron por alto para los obispos: “Te pedimos Apóstol Santiago que acompañes a cuantos padecen estos sufrimientos y suscites en todos nosotros sentimientos de compasión, a la vez que, compromisos eficaces para hacer verdad que somos un pueblo, y que todos estamos comprometidos unos con otros, y todos con los que más sufren”, agregaba Omella en nombre de todos los obispos de España.

La Sagrada Familia de Barcelona inaugura la Torre 'Virgen María'

El arquitecto Antoni Gaudí sin duda vivió con orgullo y satisfacción, desde el Cielo, el pasado 8 de diciembre cuando su Sagrada Familia de Barcelona contaba con una nueva torre, la Virgen María, con la que se ilumina la ciudad condal.

El pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ofició la Misa que precedía a la inauguración de la torre.

"Sin pretenderlo, el templo de la Sagrada Familia es el emblema de Barcelona y uno de los más hermosos e impresionantes de todo el planeta", expresaba el prelado turolense.

La Sagrada Familia fue el centro de la vida profesional de Gaudí, en el que trabajó durante 43 años y los doce últimos de manera exclusiva. Gaudí, conocido como el arquitecto de Dios, puso los fundamentos de un templo que sería, años más tarde, uno de los más hermosos e impresionantes de todo el mundo. Un templo que lleva más de cinco generaciones en construcción, y que concluirá, previsiblemente, en los próximos años.