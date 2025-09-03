El influencer Pablo Garna confiesa qué hizo segundos antes de publicar el vídeo en Instagram en el que decía adiós a las redes

El influencer granadino Pablo García, conocido como Pablo Garna en redes, ha contado por primera vez cómo vivió el momento exacto en el que decidió publicar el vídeo que han visto ya más de 2 millones y medio de personas, en el que anuncia que deja su carrera como creador de contenido para ingresar en el seminario.

"Señor, que sea lo que Tú quieras"

Durante su entrevista en Herrera en COPE, -las primeras declaraciones que ha concedido desde su anuncio-, Garna ha compartido que recuerda perfectamente ese momento: “Estaba en Grecia, un domingo, en un beach club. Me aparté un poco, a una zona sin música, me senté solo en una cafetería, me pedí un café solo y recé un Ave María. Le dije al Señor: ‘Mira, Señor, yo esto lo hago por Ti. Si quieres sacar algo bueno de aquí, estupendo. Lo hago con sincero corazón, porque es el deseo más íntimo que tengo en mi corazón’. Luego le di a publicar y dije: ‘Señor, que sea lo que Tú quieras’”.

Pablo ha confesado que fue un momento emocionante “porque dices: ‘Ostras, que le he dado ya al botón. Verás tú que ya no hay marcha atrás’”.

"Temo perderme la vida si no doy el paso"

Pero lejos de sentir miedo por lo que deja atrás —contratos con marcas, viajes, una vida pública llena de reconocimiento—, Garna ha asegurado que su temor era otro: “Temo perderme la vida si no doy el paso. Sé que renuncio a muchas cosas, pero se habla muy poco de las que gano. En esta vida ganaré muchísimo más, el ciento por uno, y la vida eterna si sigo lo que el Señor me ha puesto en el corazón”.

el verdader éxito

A partir de finales de septiembre, Pablo comenzará su formación en el seminario, con días marcados por el estudio, la oración y la rutina comunitaria. Con su característico humor, reconoce que habrá momentos de esfuerzo: “Claro que me da pereza levantarme a las 6:15 y ponerme a estudiar dos carreras. Pero es bueno que me dé pereza en algunas cosas; eso es un buen signo”.

Soy consciente de que es una decisión que seguramente “el mundo” no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y “pocas preocupaciones”, pero repito: ¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme Pablo García @pablogarna

Antes de conluir, Garna ha pedido a todos los que han escuchado la entrevista lo que ya le pidió en el video a sus seguidores: “Recen por mí. Para que no me guarde nada, para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Porque, al final, solo Dios basta. Yo rezaré por todos los que han escuchado esta entrevista".

El influencer afronta ahora los ocho años de formación en Filosofía y Teología que lo prepararán para convertirse en sacerdote. Mientras tanto, su mensaje a quienes lo han seguido durante estos años es claro: vivir el verdadero éxito consiste en “hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí”.