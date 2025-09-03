El influencer Pablo Garna aclara si volverá a Instagram después de ingresar en el seminario

El influencer católico y modelo granadino Pablo García, conocido en redes como Pablo Garna, ha dado un giro radical a su vida. Con más de medio millón de seguidores en Instagram, Garna ha anunciado a través de un vídeo en su cuenta que va a ingresar en el seminario para estudiar durante ocho años los grados de Filosofía y Teología para convertirse en sacerdote.

“Cuando el Señor llama a la puerta tampoco tienes mucha más opción”. Así ha explicado Garna su decisión ante los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde por primera vez desde ese anuncio, se ha pronunciado sobre la decisión: “Esta llamada no es algo que uno busque, sino que Dios elige a quién llama. Quizá a los 30 empecé a escuchar esa voz en el corazón, pero cuando Él me pensó, ya me pensó así”.

¿qué va a hacer con la cuenta?

Una de las preguntas más repetidas que le han hecho desde que anunció que va a entrar en el seminario ha sido qué va a pasar con su cuenta: ¿Va a seguir publicando? ¿La va a cerrar? ¿Qué va a pasar una vez entre en el seminario a finales de mes? Hay que tener en cuenta que desde que Garna subió el video anunciando su decisión de ser sacerdote, ha pasado, en tan solo un día, de 640mil a 675mil seguidores.

“No la voy a cerrar, eso ya lo adelanto. Durante septiembre seguiré publicando con normalidad porque tengo campañas que quiero respetar y que quiero hacer. También subiré alguna cosa con mi madre. Después ya se verá, y Dios dirá. En el seminario también me dirán, porque ahora soy un mandado”, ha comentado entre risas pero dejando claro que no cerrará la cuenta.

"ser auténtico y responder a lo que el Señor vaya pidiendo"

Además, Pablo se ha dirigido a todos aquellos que sueñan con ser influencer, tal y como él lo ha sido estos últimos cuatro años: “Yo les diría que no es oro todo lo que reluce y, bueno, que el éxito en la vida, como digo también en el vídeo, para mí es el vivir la vida que Dios pensó para mí. Hacerle caso al corazón más profundo. No guiarse por el que dirán, por las opiniones, por lo que marca o dicta la sociedad, no, sino ser auténtico y responder a lo que el Señor, sea lo que sea, vaya pidiendo. Entonces, que sean que sean de verdad, que sean personas de verdad íntegras, que no perfectas”.

nueva vida en el seminario

Sobre cómo va a ser su vida en el seminario, Pablo se ha sincerado diciendo que, “la verdad, no lo sé con exactitud, pero puedo imaginar que será mucho más ordenada que mi vida actual, sobre todo en cuanto a horarios y rutinas. Además, tendré que estudiar dos carreras, como ya te he contado: Filosofía y Teología”.

- ¿Tienes miedo de perder algo, Pablo?



+ Temo perderme la vida si no doy el paso. Temo perderme la vida a la que estoy llamado. Alberto Herrera y Pablo García @pablogarna Herrera en COPE

“Me levantaré por la mañana, supongo que dedicaré un buen rato a la oración, luego habrá misa, después clases y desplazamientos a la universidad, y así se irá desarrollando el día a día. La verdad es que no puedo adelantar mucho más, pero si quieres, en unos meses podemos hablar otra vez y te cuento cómo va la vida en detalle. Me encantará hacerlo”, ha concluido.