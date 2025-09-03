La madre del influencer Pablo Garna confiesa cómo se siente después de saber que su hijo va a ingresar en el seminario

Tiene casi 675.000 seguidores en Instagram y todos ellos han sido testigos de la noticia: el modelo e influencer Pablo García, conocido como Pablo Garna, deja el mundo de las redes sociales y el modelaje para convertirse a sacerdote. En un sencillo vídeo publicado en su perfil, decía adiós, alegando que es importante hacer caso "a lo que diga tu corazón".

Ahora, Pablo García ingresará al seminario, donde pasará ocho años estudiando Filosofía y Teología para poder "hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí", tal y como dice él mismo en este vídeo. Y precisamente este miércoles ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde por primera vez desde ese anuncio, se ha pronunciado sobre la decisión.

Y como decimos, ha sido aquí donde ha vivido un momento de lo más emotivo y ha sido gracias a su madre Teresa Navarro, quien le ha sorprendido en medio de la entrevista con Alberto Herrera, visiblemente emocionada.

LA LLAMADA EN DIRECTO QUE RECIBE PABLO GARCÍA DE SU MADRE

Antes de recibir esta bonita llamada, García ha dejado claro a Alberto Herrera que renuncia a muchas cosas "pero gano otras más importantes para mí", lo cual le hace estar "tranquilo y feliz con mi decisión". Al final, ha alegado, "el Señor cuando llama a la puerta, no tienes mucha más opción". Después de varios minutos, ha llamado directamente la madre, con quien ha podido compartir algunas palabras.

Visiblemente emocionada, Teresa ha dicho sentirse "muy feliz y tranquila". También algo "lloroncilla, pero muy feliz". Lo más importante para ella, ha dicho, es que Pablo "ha llegado a donde tenía que llegar". También ha apuntado que "siempre le he dicho que yo estoy en la tierra para llevarlos al Cielo y Pablillo va muy encarrilado, así que el primero fuera de la lista".

COPE El influencer Pablo García, en COPE

"Pablo ha encontrado el amor de su vida. Cada uno va buscándolo, por eso digo que a él le tengo el tick puesto", ha comentado su madre.

¿UNA VOCACIÓN DESDE NIÑO?

Pablo ha explicado a Alberto Herrera que no ha sido algo que se le haya pasado por la cabeza de la noche a la mañana. "Esta llamada no es una cosa que uno busque, sino que Dios elige a quién llama; quizá a los 30 escucho esa voz en el corazón, pero cuando me pensó, ya me pensó así".

Según él, "es una historia que en el momento que confirmo, echo la vista atrás y me doy cuenta de que en mi vida ha habido varios momentos y con los años todo va encajando. Años atrás en esta vida ajetreada en la he sido y soy muy feliz, tenía un deseo en el corazón y notaba cómo el señor me decía "Esto está muy bien, pero no lo he pensado para ti". Han sido muchos años de conquista pero, en el fondo, yo he sentido esa llamada del Señor".