El influencer católico Pablo Garna deja Instagram para entrar al seminario: "Lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás, me sobra”

“Lo único que quiero en esta vida es ser santo. Y todo lo demás, me sobra”. Con esa frase, el influencer católico Pablo García, conocido en redes como Pablo Garna, ha anunciado a sus más de 640.000 seguidores que se despide de Instagram para iniciar una nueva etapa: entrar al seminario y prepararse para el sacerdocio.

"Hazle caso a lo que te diga el corazón"

Con 951 publicaciones y casi cuatro años compartiendo su día a día, Garna se había convertido en una de las voces más influyentes de la comunidad católica en redes sociales. Su cuenta, en la que destacaba la cita bíblica “De lo que rebosa el corazón, habla la boca” (Lucas 6,45) en su biografía, es un espacio donde mezcla moda, humor y viajes con reflexiones sobre Dios y la fe.

Para mí ese es el verdadero éxito en la vida: hacer y vivir la vida que un día Dios pensó para mí; hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo. Pablo García @pablogarna

En su vídeo de despedida, el influencer de 34 años ha abierto su corazón sin filtros: “No sabía si este momento llegaría algún día, pero ha llegado. Es una etapa que se cierra para dar paso a otra radicalmente distinta: silencio, oración, hábitos, rutina… una vida de entrega al servicio de los demás”.

"llevar el amor de Dios a través de esta pantalla"

Pablo ha reconocido que dejar atrás su vida actual no ha sido sencillo pero que no se trata de una decisión impulsiva: "Desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla. (...) Me iba bien en la vida: mis viajes, mi coche, un trabajo increíble… el sueño de muchos. Pero, ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?”.

Esa “otra cosa” es lo que él llama su verdadero éxito: “El verdadero éxito en la vida no es Instagram, no es tener dinero ni que te reconozcan por la calle. Son cosas buenas, pero para mí el verdadero éxito está en vivir la vida que Dios pensó para mí”.

"¿Pero por qué me llamas a mí, que soy un zopenco?"

También ha bromeado, con su característico sentido del humor, sobre lo inesperado de su camino: “Yo muchas veces le digo al Señor: ‘¿Pero por qué me llamas a mí, que soy un zopenco?’ Pero bueno, eso ya se apañará Él, que sabrá lo que hace”.

En el texto que acompaña el vídeo, Garna agradece a sus seguidores el cariño recibido y asegura que lo más valioso que se lleva no son los viajes ni las oportunidades, sino "los milagros de tantas personas que me han abierto su corazón. Eso ha sido lo más grande”.

"solo Dios basta"

Antes de despedirse, ha pedido algo muy especial a quienes lo han acompañado en esta etapa: "Lo que te pido es que si quieres, que reces por mí. Para que no me guarde nada. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta".

Aunque seguirá compartiendo contenido durante el mes de septiembre, él mismo reconoce que puede dejar de hacerlo a finales de mes, cuando cruce las puertas del seminario y ese “sí” que ha dado a Dios se haga vida. Cuando ese “sí” que un día brotó de su corazón se haga real y comience para él la aventura más importante de su vida. Un “sí” que, como él mismo ha dicho, le llena de paz porque “el que apuesta por el Señor, nunca se equivoca”.