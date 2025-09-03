El influencer Pablo Garna confiesa si quería tener hijos antes de decidir entrar en el seminario: "Todo lo que he visto y vivido"

En una entrevista en Herrera en COPE, el influencer granadino Pablo García, conocido en el mundo de las redes sociales como Pablo Garna, ha confesado las motivaciones íntimas que le han llevado a tomar la decisión de abandonar su exitosa carrera en las redes sociales para ingresar en el seminario y encaminarse hacia el sacerdocio. La íntima conversación, mantenida con el presentador Alberto Herrera, sirvió para que el joven de 34 años desgranara un proceso vocacional de años y confesara, entre otros aspectos, cómo había afrontado el deseo de tener hijos antes de dar un sí definitivo a lo que él define como la llamada de Dios.

Garna, que cuenta con más de 640.000 seguidores en Instagram, partió de la base de que esta decisión no es algo que se busque, sino que es Dios quien elige. Rechazó la idea de que se tratara de una elección fruto de un vacío existencial o de un impulso repentino, subrayando que no es una cuestión que surja de la noche a la mañana. Por el contrario, relató un largo camino de discernimiento que se remonta a su infancia, marcada por ser el mayor de ocho hermanos y por unos padres que le inculcaron la fe desde pequeño. Un proceso en el que, con los años, fue conociendo el movimiento Hakuna y a un sacerdote que le guió hacia una vida de mayor piedad.

El deseo de tener hijos

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando se abordó el tema de la paternidad. El influencer confirmó que, efectivamente, había soñado con tener hijos. Reconoció que, criado en el seno de una familia numerosa, el pensamiento natural que siempre tuvo era el de desear para sí mismo ese mismo modelo de vida familiar. “Todo lo que he visto y vivido” en su casa, afirmó, le llevaba a pensar “yo quiero eso”. Sin embargo, matizó que, desde hace años, esa ilusión se había transformado en una idea que estaría bien, pero sin que existiera una necesidad imperiosa. Admitió que, a diferencia de otras personas para las que la paternidad es un anhelo primordial, en su corazón ese deseo había convivido con la creciente certeza de tener que hacer caso a otra llamada más profunda.

@pablogarna

Al ser preguntado por los sacrificios que implica su nueva vida, Garna admitió sentir “pereza” ante algunos aspectos de la rigurosa rutina que le espera. Se refirió concretamente a la obligación de madrugar, levantándose a las 6:15 de la mañana, para estudiar dos carreras –Filosofía y Teología– y obedecer en un entorno de gran disciplina. No obstante, lejos de verlo como algo negativo, considera que esa “pereza” es en realidad algo bueno, un desafío que forma parte de la entrega. Su nuevo día a día, que se extenderá a lo largo de ocho años de formación, estará marcado por la oración, la misa y las clases universitarias, constituyendo una existencia “mucho más ordenada” que su actual vida de viajes y contenidos.

Dejar Instagram por el seminario

Para ilustrar la dualidad entre su vida pública y su vocación, Garna relató una anécdota reveladora. El pasado domingo se encontraba en Grecia, en la piscina de un exclusivo beach club. Ante esa escena de ocio y bienestar material, se retiró a un lugar sin música, se sentó en una mesa, pidió un café y rezó un Ave María. En ese instante de recogimiento, le dijo a Dios: “Señor, yo hago esto por ti, y si quieres sacar algo de aquí, estupendo”. Define ese diálogo íntimo como la expresión de “el deseo más íntimo” que guarda en su corazón.

El influencer granadino quiso dejar claro que, aunque renuncia a muchas cosas de su vida actual, se ha hablado muy poco de todo lo que gana con esta decisión. Una decisión que ha sido recibida con emoción por su familia. Reveló que su madre se encuentra en estos momentos “llorando, pero muy feliz”, un sentimiento que comparte su padre. Todos se muestran ilusionados, aunque también abrumados por la magnitud del paso que va a dar. Recogió las palabras de su madre, quien declaró que para ella Pablo ha llegado donde tenía que llegar, añadiendo que su misión siempre ha sido llevar a sus hijos al cielo y que Pablo parece “muy encarrilado”. Ella siempre ha deseado que sus hijos encuentren el amor de su vida y, en su opinión, “Pablo lo ha encontrado”.

Posible vuelta a las redes sociales

Respecto a su futuro en las redes sociales, Garna se mostró prudente y en manos de lo que decida la institución eclesiástica. Confirmó que no cerrará su cuenta de Instagram, pero desconoce cuándo volverá a publicar después de septiembre, mes en el que aún tiene que cumplir con compromisos y campañas publicitarias previamente adquiridas. A partir de entonces, su silencio digital dependerá de lo que “Dios diga” y de las directrices que reciba en el seminario.

Finalmente, el influencer lanzó una reflexión sobre la autenticidad y el éxito, conceptos que han redefinido por completo. Dejó claro que en las redes sociales “no es oro todo lo que reluce” y que el verdadero éxito en la vida no se mide en seguidores, reconocimiento o riqueza material. Para él, el auténtico triunfo consiste en “vivir la vida que Dios pensó para mí, y hacerle caso al corazón más profundo, ser auténtico y responder a lo que el señor vaya pidiendo”. Con esta convicción, Pablo Garna cierra una etapa de gran notoriedad pública para abrirse a una vida de servicio, orden y fe, convencido de que es el camino que estaba destinado a recorrer.