La estrecha relación del ejército español con Pierre Rahi, el sacerdote fallecido en Líbano por el ejército de Israel: "Un hombre bueno y un buen pastor"

El capellán castrense Ángel Briz ha recordado en el programa 'Ecclesia, es domingo' la figura del sacerdote libanés Pierre Rahi, fallecido recientemente en un bombardeo por parte del ejército de Israel en el sur de Líbano. Briz, que mantuvo una estrecha amistad con el sacerdote maronita desde su misión en el país en 2018, lo ha descrito como "un hombre bueno y un buen pastor", un calificativo que también usó el Papa Francisco para referirse al sacerdote.

Fidelidad hasta el martirio

El padre Pierre falleció mientras intentaba socorrer a un feligrés que había sido alcanzado por una bomba en Kleya, su localidad. Su negativa a abandonar la zona, a pesar del grave peligro, respondía a su profunda convicción de que "el pastor tiene que permanecer" junto a su comunidad. Según ha explicado Briz, el sacerdote seguía el modelo de entrega del padre Mansur, un referente moral en la región, y "ha llegado a superar" su ejemplo "hasta derramar la sangre fiel a Cristo".

Esta comunidad cristiana, arraigada en una tierra que "vio pasar imperios" y donde el propio Cristo predicó, se niega a abandonar su hogar. Para ellos, permanecer es un acto de resistencia y fe en su historia. "Ellos no quieren abandonar su tierra", ha afirmado el capellán, subrayando la importancia de su presencia histórica en Tierra Santa.

Un vínculo especial con España

La relación del padre Pierre con el ejército español era muy estrecha, forjada a través de la colaboración con la misión española en Líbano. Ángel Briz ha detallado cómo, a través de Cáritas Castrense, se canalizaba ayuda humanitaria para los colegios y se proporcionaban medicamentos en la zona de Hasbaya. "Mucha gente se olvida que hay cristianos en el Líbano, que el Líbano no se entiende sin la fe cristiana", ha lamentado Briz, quien mantuvo un vínculo personal con la comunidad más allá de su misión militar.

La fe frente al abandono

Los cristianos del sur de Líbano viven en una situación de extrema vulnerabilidad, "atrapados en el medio" del fuego cruzado entre Hezbolá e Israel. Briz ha calificado su estado como de soledad absoluta: "Están solos". La población ha disminuido drásticamente; en Kleya solo quedaban 1.200 personas censadas por Cáritas en 2024. Pese a ello, su fe es su mayor baluarte, como le decían al propio contingente español.

Cuando los militares les preguntaban por su falta de protección, sin búnkeres ni chalecos, la respuesta de la comunidad era firme: "Tenemos a Dios, y la certeza que la muerte no tiene la última palabra". Para el capellán, esta vivencia de la fe es más auténtica y vigorosa que la occidental. El funeral del padre Pierre, que congregó a líderes de la iglesia ortodoxa, melquita y evangélica, demostró el profundo afecto que le profesaba una comunidad que lo considera un mártir y un símbolo de esperanza.