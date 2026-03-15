Los obispos del Mediterráneo se reúnen con León XIV para preparar el encuentro de junio en Barcelona, donde la paz será protagonista

Una delegación de obispos del Mediterráneo han sido recibidos en el Vaticano por León XIV, entre ellos Xabier Gómez, titular de la diócesis catalana de Sant Feliú de Llobregat, para avanzar en los preparativos del próximo encuentro que tendrá lugar del 9 al 12 de junio en Barcelona, coincidiendo con la visita del Pontífice a nuestro país.

Un encuentro que girará en torno a la construcción de la paz en el Mediterráneo, y que rendirá homenaje al arquitecto Antoni Gaudí en el primer centenario de su fallecimiento. Además de Gómez, han estado en la reunión con el Santo Padre el arzobispo de Marsella, el cardenal Jean-Marc Aveline; los arzobispos de Bari y Túnez; el vicario patriarcal de Chipre así como jóvenes, sacerdotes y laicos comprometidos con el Mediterráneo.

“El Papa ha mostrado especial interés por las iniciativas que promueven la educación para la paz y la cultura del encuentro y ha alentado a la Oficina de Coordinación a continuar su labor de comunión entre las cinco orillas de esta gran cuenca, marcada por acontecimientos trágicos y guerras inquietantes que se multiplican”, ha comentado Alexis Leproux, secretario del organismo.

"El objetivo es profundizar la comunión entre las iglesias"

Para los próximos 'Encuentros Mediterráneos MED26' en la ciudad condal, su arzobispo y cardenal Juan José Omella ha invitado a casi 200 personas: sesenta obispos, setenta jóvenes de diversas confesiones y sesenta trabajadores de la solidaridad y el diálogo. “El objetivo es profundizar la comunión entre las iglesias, formar a los jóvenes en la paz y consolidar las redes de solidaridad existentes, como las de santuarios, monasterios, teólogos, migrantes y organizaciones de acogida”, explica Leproux.

León XIV, preocupación por el drama migratorio del mediterráneo

En su primer año de Pontificado, León XIV ha mostrado su preocupación por el Mediterráneo, azotado por crisis internacionales. En su etapa como prefecto del Dicasterio para los Obispos, asistió a los encuentros mediterráneos en Marsella en septiembre de 2023. Un año después, en octubre de 2024, participó en la presentación de Bel Espoir, en el marco del Sínodo de Roma.

En estos meses, el Pontífice ha elegido visitar cinco países mediterráneos: Turquía y Líbano el pasado mes de noviembre; Mónaco el próximo 28 de marzo;, Argelia en su viaje apostólico por África en abril y finalmente España del 6 al 12 de junio. Además, está previsto que el próximo 4 de julio visite la isla italiana de Lampedusa, una de las principales rutas de los migrantes y que desde hace años es un cementerio de personas que no sobreviven la travesía.