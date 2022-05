Felipe VI inaugurará el próximo 11 de mayo la 26ª edición de la exposición Las Edades del Hombre en Plasencia

La exposición 'Las Edades del Hombre', que tendrá lugar en la catedral de Plasencia (Cáceres) de mayo a diciembre, será inaugurada de forma oficial el próximo miércoles, 11 de mayo, en el transcurso de un acto que contará con la presencia del rey Felipe VI.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, quien ha indicado que la apertura de la muestra de arte, una iniciativa de la Fundación de las Edades, que integran las once diócesis de Castilla y León, se convertirá "en un día histórico para la ciudad".

"Llega en el mejor momento porque siempre hemos considerado al año 2022 como el de la esperanza desde el punto de vista sanitario y económico", ha destacado el alcalde, que ha señalado que aunque es un acontecimiento que se desarrolla en Plasencia, desde "el principio este proyecto ha nacido con un objetivo de convertirse en el gran acontecimiento cultural de Extremadura y de España del año 2022".

De igual forma, el alcalde ha expresado su deseo de que “ese principio de que con Las Edades siempre hay un antes y un después se cumpla", de tal forma que puedan conseguir que todo lo invertido en la promoción de Plasencia "sea de tal calibre que pueda llegar gente a partir de 2023 en cifras muy superiores" a las que tienen ahora.

Pizarro ha aprovechado para invitar a todos los vecinos de Plasencia a “entrar en su catedral y visitar la exposición”. "Cualquiera que haya visto las ediciones precedentes puede atestiguar su importancia, pero siendo en tu casa, en un lugar que todo el mundo conoce, pero con esa transformación y ese enriquecimiento de arte que viene de toda Extremadura, aseguro que es una verdadera experiencia para los sentidos", ha subrayado.

La vigésima sexta edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que se desarrollará en la catedral de Plasencia bajo el título de "Transitus", exhibirá alrededor de 180 obras, distribuidas en siete capítulos y un epílogo. La exposición estará organizada con siete capítulos y un epílogo repartidos por el templo catedralicio, en los que se ahondará en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social y religioso, y en la importancia que diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el nuevo mundo.

El primero de ellos será "Transitus terra. Tierra de paso", al que seguirán, por este orden, "Aetatis transitus. Cambio de época"; "Ut placeat Deo et hominibus. Una diócesis para una ciudad"; "Transitus Dei in historiahominum. La historia de la Salvación"; y "In plenitudem Ecclesiae. La reforma de Trento".

Tras ellos, el visitante se encontrará con los capítulos "Transitus maris. entre dos sueños"; "Transmissio Evangelii. La obra de la evangelización", y el epílogo "Duc in altum. Rema mar adentro".

La muestra de la catedral de Plasencia estará formada por una selección de obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, monasterios, museos y particulares de toda la región extremeña con sus tres diócesis.



La misma está comisariada por el delegado de Patrimonio de la diócesis de Plasencia, Juan Antonio de Luis, bajo la dirección del secretario general de la Fundación de Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, y sobre un guion de Gaspar Hernández y Jacinto Núñez.