¿Cómo actuar si suplantan mi identidad en Internet o soy víctima de una estafa?: "Hay dos vías"

Los obispos de Bilbao y Urgell han sido víctimas esta semana de una suplantación de su identidad. En el caso de Joseba Segura simulaban su voz para comunicar que había obtenido un importante donativo para una comunidad de religiosas y les ha pedido que, para pagar los gastos de transferencia, hagan previamente un ingreso.

En el caso de Joan-Enric Vives, se publicó un vídeo en las redes sociales, en la que aparece el co-príncipe de Andorra invitando a la gente a comprar acciones de una empresa. Ambos hechos han sido denunciados, pero vuelven a ponernos en alerta sobre este tipo de ciberestafas.

El experto en ciberseguridad Fernando Mairataha señalado en 'Ecclesia al día' que el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la mayor potencia de los procesamientos en los equipos está facilitando este tipo de estafas: “Mover un vídeo, simular un video de una persona, o que requiere mucho gráfico necesita potencia de equipo y, mal utilizadas, sirve para cometer ciberdelitos”, ha advertido.

Por ello, ha pedido estar siempre vigilantes y sospechar: “El obispo no me va a llamar para pedir dinero, va a gestionar la recaudación en campañas y nos lo van a comunicar en las iglesias. No me va a llamar directamente un obispo y, si me llama, hay que desconfiar”.

En este sentido, Mairata lamenta que los estafadores van por delante de quienes cumplen la ley, porque esquivan todos los pasos: “Nosotros tenemos que cumplir la ley de protección de datos o las legislaciones de los países. Necesitamos que se agilice el tema legislativo para avanzar más rápido”, ha reclamado el experto.

¿Cuándo sospechar que podemos estar siendo víctimas de una estafa digital?

En cualquier caso, Fernando Mairata apunta que quienes se sientan en riesgo de sufrir una ciberestafa se ponga en contacto con el 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridado contacte con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “que tienen personal muy cualificado para ayudarnos y saber quien está detrás de estas incidencias y quienes son los ciberdelincuentes para localizarlos y aplicar las leyes contra ellos”, ha manifestado.

El experto en ciberseguridad ha hecho hincapié también en la importancia de denunciar los hechos para que se investigue el delito que suele tener como víctimas personas vulnerables como personas mayores o familias con hijos fuera del país: “Te suelen llamar, enviar un correo electrónico o te hacen una videollamada utilizando la Inteligencia Artificial, y siempre te van a pedir algo con prisas, como dinero. En ese caso hay que sospechar y llamar al 017”, ha resaltado Mairata.

Asimismo, ha señalado que las entidades bancarias no piden datos a sus clientes porque ya los tienen en su base de datos.