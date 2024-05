Muchas mujeres salen de la prostitución ''con extraordinaria fortaleza'', aunque el camino es duro

Esta semana el Congreso de los Diputados rechazaba la ley del PSOE para prohibir la prostitución y el proxonetismo en todas sus formas. En España ejercer la prostitución no es ilegal, aunque no está regulado. Los que cometen delito son las terceras personas que se benefician de ello.

Para prevenirlo, muchas asociaciones, fundaciones e iniciativas trabajan para ayudar a las mujeres que llegan de la prostitución, como el Centro de Oblatas O' Mencer de Ferrol. Llevan en esta causa desde 1989. También trabajan con personas que han sufrido la trata de menores. Es uno de los quince proyectos de Oblatas en España.

Hacen trabajo de calle, se acercan ''a lugares donde identificamos que hays ituaicones de prostitución. Sobretodo clubes en ciudad y monte, pisos. Pero desde la pandemia, sobretodo hay prostitución deslocalizada, donde es más complejo de llegar'' comenta Roberto Ferreiro, trabajador de este centro.

Un año en la prostitución es como estar diez años en guerra

Cuando contactan con ellas, entablan cercanía y empatía para hacer un acompañamiento integral. ''Desde la atención social, jurídica, psicológica y un proceso de inserción laboral''. Les acogen para que entiendan ''que son personas con plena dignidad y con derecho a cambiar su situación''.

En general, parten de una realidad de vulnerabilidad, bien porque son migrantes que vienen de contextos pobres, pues ''la situación les empuja a entrar en la prostitución''. Aunque ahora están localizando a mujeres que migran de manera normal, pero una vez en España, ante las dificultades de encontrar trabajo sólo pueden entrar en la prostitución y de ''explotación sexual''. Cada vez son más jóvenes, ''entre los 18 y 24 años'', comenta Roberto. ''Esta situación les rompe la vida y los procesos vitales''.

Se puede salir de la prostitución y rehacer la vida

Hay estudios que hablan de que estar un año en prostitución es como estar diez años en guerra. Se debe a la violencia que vivien a nivel físico, psicológico, la flata de libertad, vulnerabilidad, etc.''La recuperación psicológica es la que más cuesta porque no son conscientes de todo lo que han vivido, y no darse cuenta de esa realidad no les permite seguir dando pasos''.

La educación es fundamental. ''Si no hay demandante no habría mercado. España es el primer país de Europa de hombres que pagan por sexo, y el tercero del mundo. Una relación debe ser consentida y deseada''.

Al final se puede salir de la prostitución. Según Roberto, ''Son mujeres que nos dan lecciones''. En todos los poryectos oblatos ven cómo mujeres que han sufrido un gran daño salen adelante. ''Han superado estas situaciones con una extraordinaria fortaleza''. Algunas ayudan a otras mujeres que quieren salir de la prostitucuión.