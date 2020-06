¿Sabías que la Biblia prohíbe los tatuajes en nuestro cuerpo?

La fiebre de los tatuajes llegó a España hace varias décadas. Los hay de todo tipo. Es tal el afán de algunos por inyectarse tinta en la piel, que sus cuerpos están inundados de dibujos y expresiones artísticas. Los hay que resultan vistosos a los ojos. Otros echan para atrás a quien lo observa.

La mayoría de los tatuajes simbolizan un hecho especial en la vida de quien lo lleva: una vivencia, un homenaje a un ser querido ausente, una frase motivadora... Pero tampoco nos engañemos. Los tatuajes no es un invento que han puesto de moda las últimas generaciones, ya que desde la antigüedad se emplean, si bien es cierto que con significado bien distinto.

Tanto es así que la Biblia incluso hace mención a esta cuestión. No se refiere a los tatuajes expresamente, pero sí sobre las marcas en la piel. En Levítico 19:28, se dice de manera explícita: “No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor”.

¿A qué se refiere Levítico?

En este capítulo 19 de Levítico, Dios llama al pueblo de Israel para vivir una vida de santidad: “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo”. Una vez realizó este llamamiento a Israel, Dios les recuerda que la obediencia a una serie de leyes era fundamental para que de esta manera, el pueblo pudiese vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a diferencia de otros territorios.

En el versículo 28 se hace referencia a algunas de las prácticas de los pueblos paganos. Y entre esas prácticas se hace mención, a hacerse cortes y heridas en el cuerpo como símbolo de duelo. Era una manera de rendir culto a los muertos. Incluso también era la manera de distinguir a quién pertenecía a un esclavo. La técnica que empleaban para ello era realizarse una herida con un objeto afilado para, posteriormente, rellenarla con tinta.

¿Cómo interpretan los cristianos este versículo en la actualidad?

En la actualidad, son muchos los cristianos que se acogen al versículo de Levítico para justificar su negativa a tatuarse, ya que creen que sería mantener una costumbre pagana de la antigüedad. Otros, en cambio, consideran que no hay ningún tipo de problema, ya que el versículo se refiere a prácticas para honrar a dioses paganos, por lo que si la motivación del tatuaje no es honrar a uno de ellos, no debe haber ningún incoveniente. Y es que como hemos comentado, la mayor parte de los tatuajes de hoy en día representan un homenaje, un recordatorio, un aspecto destacado de su vida.