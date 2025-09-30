España, a la cabeza de las misiones en el mundo: casi 10.000 misioneros repartidos en los cinco continentes

España volverá a estar en primera línea durante la Jornada Mundial de las Misiones (Domund), que se celebrará el próximo 19 de octubre con el lema “Misioneros de esperanza entre los pueblos”. Nuestro país consolida su liderazgo misionero mundial con más de 10 millones de euros enviados en 2024 para sostener proyectos en 2025 y casi 10.000 misioneros repartidos en los cinco continentes.

Los datos, ofrecidos por Obras Misionales Pontificias (OMP), colocan a España como el segundo país que más aporta al Domund, solo por detrás de Estados Unidos. En total, los católicos españoles enviaron el pasado año 10.351.613,49 euros, una cifra que refleja la generosidad de los fieles y su compromiso con la evangelización universal.

El Papa León XIV en su mensaje para esta Jornada, subraya que “la cooperación misionera no es una opción, sino parte esencial de la vocación de la Iglesia”. En este sentido, recuerda que la misión se sostiene en tres dimensiones inseparables: personal, espiritual y económica, e invita a cada cristiano a aportar con su oración, testimonio y ayuda material.





Una potencia misionera en cifras

España cuenta con 9.648 misioneros registrados, de los cuales 5.624 están en destino y 4.024 permanecen en nuestro país colaborando en animación misionera o preparando su próxima salida. Más de la mitad de ellos son mujeres (53%), lo que evidencia el papel crucial de religiosas y laicas en la misión.

Además, 377 instituciones españolas envían misioneros a distintos lugares del mundo. Perú encabeza la lista de países receptores con 524 misioneros españoles, seguido de otros destinos en América Latina, África y Asia. En total, los misioneros españoles están presentes en 1.131 territorios de misión, donde sostienen escuelas, hospitales y centros sociales que benefician a millones de personas.





Valencia, sede nacional del Domund 2025

La ciudad de Valencia será este año la sede nacional del Domund. Durante el mes de octubre acogerá actividades destacadas, como la exposición “El Domund al descubierto”, que mostrará al público la realidad de la misión y los testimonios de quienes la viven en primera persona.

El pregón estará a cargo del cineasta Juan Manuel Cotelo, mientras que Madrid acogerá el 17 de octubre la entrega de los Premios Misioneros “Beata Pauline Jaricot” y “Beato Paolo Manna”.