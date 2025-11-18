Noviembre es un mes para hacernos sentir especialmente Iglesia Peregrina en Comunión con los Santos y las Almas del Purgatorio. Hoy, precisamente, celebramos la Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo.

En este día no celebramos a los Apóstoles como tal, que ya tienen su día el 29 de junio, sino que honramos el lugar donde fueron martirizados y reposan sus reliquias, y que ha sido lugar de peregrinación.

San Pedro cuando borró las negaciones en la Segunda Pesca Milagrosa, el Señor Resucitado le aseguró que cando era joven, él mismo se ceñía e iba donde quería, pero cuando fuese mayor otro le ceñiría y le llevaría a donde no quiera en alusión al martirio. Precisamente entre los años 64 y 67 tuvo lugar el martirio de San Pedro.

Y fue en la zona Vaticana. Allí fue sepultado, y el Emperador Constantino levantó una Iglesia en su honor. En el siglo XVI grandes artistas como Brunellesci o Bernini trabajaron para culminar un Basílica en su honor como ha llegado a nuestros días.

Por su parte, Saulo era perseguidor y cuando se encontró con el Señor Camino de Damasco, se convirtió y pasó a ser Pablo, Apóstol de los Gentiles. Durante la persecución de Nerón, entre los años 64 y 67, fue decapitado en la parte de las afueras de las murallas cerca de donde están sus reliquias.

También Constantino levantó una Gran Iglesia que, actualmente, es San Pablo Extramuros. En el año 1823 sufrió un incendio y tendría que ser retocada, volviéndola a dedicar el Papa Pío IX en el año 1854. La Iglesia ha puesto en el mismo día la Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo como puso el 29 de junio la Fiesta de los dos.