De la agricultura convencional a la que sueña el Papa Francisco: El proyecto ecológico de una escuela de Valladolid que pone a la persona en el centro

Los datos que aporta el último Informe COPE, 'Cambio climático: el tiempo corre' , lo deja claro: España es el octavo país más afectado por este fenómeno que en las últimas tres décadas ha acabado con la vida de unas 30.000 personas.

Se trata de un reto global que, según los científicos no nos tomamos aún demasiado enserio. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos internacionales de potencias como EEUU o China, que continúan emitiendo emisiones contaminantes.

Fenómenos meteorológicos adversos como lluvias torrenciales, olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, sequías severas y menos recursos hídricos, son algunos de los efectos asociados al cambio climático, y que ya se empiezan a contemplar en España, con episodios como la DANA de Valencia. En países del Tercer Mundo estos efectos son devastadores y producen movimientos migratorios.

Iniciativas que han surgido a raíz de la encíclica 'laudato si' del papa francisco

El calentamiento global es una cuestión que preocupa a la Iglesia. De ahí que en el año 2015, el Papa Francisco publicara la encíclica 'Laudato SI', con el que pretendía concienciar de la importancia de cuidar la Casa Común, al ser una crisis que afecta a países pobres y cuyas facturas pagarán futuras generaciones.

En este sentido, han surgido cientos de proyectos con el espíritu 'Laudato SI' y el cuidado de una ecología integral. Es el caso de la parroquia Santo Cristo de Barcelona, cuyo párroco instaló hace años placas solares: “Vale la pena porque es lo correcto, en un país como España producir toda la energía que podamos de fuentes fotovoltaicas es bueno. Así ahorras y todo el ahorro que tenemos con esto nos sirve para ayudar a gente y hacer labor de la Iglesia”, ha sostenido.

El proyecto de huertos ecológicos y casa de acogida de la escuela de ingeniería 'inea'

Otra iniciativa de transición ecológica que ha tenido un gran éxito desde hace dos décadas en Valladolid es 'INEA', que permite armonizar el respeto del medio ambiente y el desarrollo social.

El director de la escuela universitaria de Ingeniería Agrícola INEA, Félix Revilla, ha explicado en 'Ecclesia al día' que hace dos décadas pensaron en formas de cambiar la agricultura, instalando huertos ecológicos para personas mayores.

“Tenemos 430 huertos para personas mayores y unas mil personas que pasean alrededor nuestro continuamente y hablamos con ellos, nos comunicamos y ha cambiado la forma de ver la realidad de la cooperación, de la solidaridad... Desde hace 20 años lo que hemos pensado es que todo lo que hagamos tenemos que buscar la visión más ecológica que cuide más a la persona y al planeta”.

Y es que como sostiene Félix Revilla, desde las acciones pequeñas a las más grandes pueden contribuir al cuidado del planeta, “que es lo que buscamos los cristianos, la construcción de una ecología integral que promueve 'Laudato SI', donde las personas seamos más fraternas”.

El proyecto INEA no se queda únicamente en los huertos ecológicos, ya que también habilitaron una casa de acogida para familias migrantes en situación de emergencia “porque no tienen papeles, no tienen casa o trabajo, participamos en la cooperativa 'Comer sano, comer justo' y también nuestros alumnos de ingeniería agrícola empiezan a aprender una ingeniería más sostenible, técnicas distintas para hacer frente a los daños que causan la agricultura convencional y las multinacionales”, ha subrayado.