La sorpresa con el garaje de una comunidad de vecinos de Masanasa: "Nos fueron dando largas y largas hasta que al final descubrimos el pastel: no había seguro"

Hace unos días, la redacción de COPE Valencia recibía un correo electrónico de unos vecinos de una comunidad de Masanassa afectada por la Dana, con la esperanza de que encontrar ayuda y dar visibilidad a una situación desesperante que les ha dejado en un estado de indefensión.

El caso se remonta al día de la DANA, en el que el garaje de esta comunidad, que incluye 42 plazas y dos sótanos, fue gravemente dañado, generando una estimación de reparaciones que ascienden a 200.000 euros. Una desafortunada situación que, en condiciones normales, debería haber sido cubierta por el seguro. Sin embargo, cuando solicitaron al administrador de la finca la póliza del seguro para iniciar los trámites, se encontraron con evasivas hasta que, el 19 de diciembre, salió a la luz una verdad alarmante: el seguro no estaba en vigor.

Imagen del interior del garaje de la comunidad

Según nos cuentan en la comunicación, el administrador de la finca, pese a haber cobrado su minuta, dejó la cuenta comunitaria con un saldo insuficiente para cubrir el recibo del seguro. El mediador del seguro, por su parte, no informó de manera adecuada al administrador sobre el impago, ni efectuó un segundo intento de cobro. Y la aseguradora, además de no comunicar el impago de forma oficial, resolvió de manera unilateral la póliza sin cumplir con las regulaciones exigidas.

Los vecinos cuentan con la ayuda de dos abogadas, quienes desde el principio han puesto todo su esfuerzo en defender sus derechos, iniciado las reclamaciones necesarias y enviado pruebas documentales, como extractos bancarios y burofaxes, que demuestran el incumplimiento de la normativa por parte de la compañía aseguradora. Sin embargo, pese a su dedicación, la compañía continúa sin dar respuesta y la póliza sigue sin ser reactivada, impidiéndoles tramitar las reparaciones mediante el Consorcio de Compensación de Seguros.

Imagen del interior del garaje de la comunidad

COPE.- José Javier Gómez, es el representante de esta comunidad y nos explica qué es lo que les ha pasado y por qué no van a poder cobrar.

J.J. Gómez.- En nuestro caso ha ocurrido que un cúmulo de negligencias nos han dejado con una mano adelante y una mano detrás. El administrador en el momento del pago de seguro, hablamos del mes de julio, cobró sus honorarios. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo porque si trabajas cobras, en eso no tenemos ningún problema pero no tuvo a bien fijarse que ese mes tocaba el pago del recibo y dejó la cuenta sin saldo suficiente y no se pudo cobrar el recibo del seguro.

El banco devolvió el recibo y no se intentó cobrar una segunda vez, ni el administrador se enteró hasta pasada la DANA de que no había pagado el seguro correspondiente al garaje.

Imagen del interior del garaje de la comunidad

COPE.- Es decir que se canceló el seguro y ahora con esta desgracia, ¿no tenéis seguro?

J.J. Gómez .- Correcto, pero es un cúmulo de incompetencias puesto que el corredor debería haber avisado al administrador de manera fehaciente y no lo hizo, no hay comunicación, sólo se intentó cobrar una vez el seguro, se incumplió también la normativa SEPA. Como verás son todo completas negligencias que nos están dejando completamente desesperados porque nosotros hemos organizado todo bien, hemos hecho todas nuestras gestiones bien y de repente nos encontramos con este problemón.

COPE.--¿Cómo asume cada uno de esa responsabilidad?

J.J. Gómez.- La compañía no responde, hemos enviado burofax, hemos enviado mail, hemos enviado a las abogadas directamente y no responde. Todavía no tenemos ninguna respuesta, nosotros estamos esperando a que realmente en la compañía se ponga alguien a ver nuestro caso y reactive la póliza con carácter retroactivo, porque sabemos que es así. El administrador por su parte dice que intentó hacer todo lo posible, claro, nosotros, esto no te lo he contado, nosotros nos enteramos de que no había seguro, mes y medio después de la DANA, después de solicitarle por activa y por pasiva que nos diera la póliza y que nos activara todo el tema del consorcio, porque necesitábamos reparar el garaje y nos fue dando largas y largas y largas, hasta que al final descubrimos el pastel.

Acceso al garaje

COPE.- ¿A cuánto asciende la reparación si se puede saber?

J.J. Gómez.- Estamos barajando ya presupuestos en torno a 200.000, incluso más, porque los primeros presupuestos que nos pasó el administrador, pues son prácticamente un chiste, no son humanos. Para que tengas una idea, la línea roja divisoria de la pared del garaje, la línea roja que hay en todos los garajes, nos han pasado presupuesto de pintar esa línea 12.000 euros.Son dos sótanos, pero esa línea de 12.000 euros me parece que no es real.

COPE.- Las abogadas están intentando buscar responsables ante lo que parece que son unos hechos denunciables…

J.J. Gómez.- Nosotros entendemos que nuestra labor no se ha hecho mal, pero alguien debe hacerse responsable de esto, que es un cúmulo de negligencias que a los únicos que nos afecta es a nosotros, porque somos los que vamos a tener que pagar en caso de que la aseguradora no responda. Pero si todo continúa tal cual y esto que estamos haciendo ahora, que es que la gente lo oiga y lo entienda y llegue a oídos de la aseguradora. Si llega a oídos de la compañía y no se hace cargo, no nos va a quedar más remedio que tomar acciones judiciales contra ellos, contra el corredor y contra el administrador. Y tengo claro que si esto sigue así, nos va a tocar hacerlo, pero no nos podemos quedar parados ni asumir la culpa que no tenemos.