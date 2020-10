La reacción de Pablo Motos después de la "dura" confesión de Tamara Falcó en 'El Hormiguero': “Metí la pata”

La presentadora, diseñadora y celebrity de televisión Tamara Falcó ha vuelto a ser protagonista este jueves en el programa de 'El Hormiguero', en el que hizo referencia, entre otros asuntos, a la conversación que mantuvo con el Papa Francisco el pasado mes de diciembre de 2019, cuando la hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón presentó un acto presidido por el Pontífice e impulsado por la organización católica de Scholas Occurrentes en Roma.

Algo que no sucede todos los días, tal y como remarcaba el propio Pablo Motos en tono jocoso junto a Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, que compartían pantalla durante la tertulia que mantienen cada jueves en 'El Hormiguero'.

La reacción de Tamara Falcó al proponerle presentar un evento con el Papa

Falcó recordaba que le propusieron presentar aquel evento justo cuando regresaba a España precisamente de la Ciudad Eterna, tras visitar al Padre Ángel:“El martes por la noche en una cena me llamaron porque querían que presentara un evento con el Papa y yo pensé que me tomaban el pelo. Les pasé a mi agente y al acabar la cena me dijeron que tenía que ir a Roma a presentar el evento. Cuando llegué me dieron un montón de folios y me dijeron que ahora entraría en una sala, quen conectaría con el alcalde de Los Ángeles y presentaría el acto...”

La reacción de la también ganadora de la pasada edición de 'Masterchef Celebrity' fue contudente: “¿Alguien sabe que yo nunca he presentado nada?”

Pese a todo, Tamara Falcó presentó el evento, donde tuvo oportunidad de conocer al Santo Padre: “El acto salió... pero metí la pata con el guión. Pero el Papa estaba encantado”, detallaba entre risas.

Falcó recalcó además, tras ser preguntada si se confesó ante el Papa, que “no me confesé pero me regaló un rosario”.

Tamara Falcó recuerda sus vivencias con el Pontífice

Pero no ha quedado ahí las explicaciones de la colaboradora de 'El Hormiguero', que ha sacado a relucir sus gratos recuerdos junto a Francisco después de que la tertulia analizara las palabras realizadas por el Santo Padre en las últimas horas en un documental, en las que afirmaba que "las personas homosexuales tienen el derecho de estar en familia. Son hijos de Dios".

La hija de Isabel Preysler mostró sus sensaciones al estar tan cerca de una de las figuras más influyentes y queridas del planeta: “Yo le veía con la sensación de no querer ser Papa, en el sentido de que le veo con ganas de estar en la calle con la gente, de interarse por los jóvenes...” admitía durante el programa este jueves.

Lo cierto es que Tamara Falcó se ha mostrado, como viene siendo habitual en ella, muy 'dicharachera' en el programa de Antena 3, pese al varapalo sufrido en las últimas horas tras sufrir la pérdida de su tío Fernando Falcó, hermano del marqués de Griñón, que también falleció el pasado mes de marzo a causa de la covid-19.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Bertín desvela el motivo de la espantada de Iglesias cuando iba a entrevistarlo: “Se echó para atrás”

Jorge Fernández se enfada en 'La ruleta de la suerte' y para en seco el programa: "Me lo sigue diciendo"