Pablo Motos se cuela en la 'moción de censura' con su reflexión sobre la pandemia y la legislatura de Sánchez

La semana ha comenzado en 'El Hormiguero' con una nueva reflexión de su presentador, Pablo Motos, sobre la covid-19, una pandemia que desde hace unos meses nos ha cambiado a todos la vida.

En el programa de este lunes estuvo presente el artista español, Dani Martín, que explicó el efecto que la pandemia ha tenido en sus planes: "Hemos aplazado la gira y, bueno, estamos con esperanza y positividad de que, ojalá, el año que viene se pueda hacer y que pase algo que haga que esto desaparezca.

En este momento, el presentador de Atresmedia lanzó una reflexión que desde hace unos meses rondaba su cabeza: "Con el coronavirus nos está pasando una cosa muy grave y es que nos está inundando la tristeza, pero es muda, y nos está pasando a todos a la vez, no nos damos cuenta".

La reflexión de Pablo Motos sobre la pandemia

El presentador explicó que hay muchas personas que no saben qué van a poder hacer la próxima semana o el próximo mes: "Al no haber perspectiva de futuro, muchas cosas parece que ya no tengan sentido, pero hay que tener mucho cuidado con esto que nos está pasando... porque nos está pasando a todos", advirtió Motos. "No podemos dejar que el agotamiento nos ponga en pausa. Por eso es tan importante que saques un disco ahora y que la vida siga, porque si nos ponemos en pausa es como enterrarse en vida".

La felicidad es moverse y progresar aunque sea un poco. La tristeza es quedarse quieto a esperar #DaniMartinEHpic.twitter.com/vy9zqUul8m — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2020

Por último, el director de 'El Hormiguero' señaló lo importante que en estos momentos es buscar una pizca de felicidad y también encontrar el equilibrio con uno mismo en estos momentos tan complicados a nivel mundial:"La felicidad es moverse, la felicidad es progresar, aunque sea muy poco; mientras que la tristeza es quedarse quieto a esperar. Dentro de nuestras cabezas siempre hay un jaleo muy grande y cuando todos los días las noticias son malas, si dejas que tu cabeza vaya por libre, te secuestra la pena y te hunde la pena. Entonces, ahora mismo conviene recordar que el dueño de tu cabeza eres tú y que solo tú decides lo que entra y no entra en tu cabeza. Y que de momento la única medicina que podemos darle a todo el mundo, porque está demostrado que funciona muy bien, y sin efectos secundarios, es la música y el humor", señaló el de Requena. Precisamente por ello, "hay que cantar más que nunca, hay que bailar más que nunca y hay que reírse más que nunca. Tenemos que limpiar la cabeza y recuperar el deseo de vivir alegres".

El mensaje de Pablo Motos a la clase política

El invitado, Dani Martín, quiso aplaudir las palabras de Motos, señalando que él podía ser el candidato a una hipotética moción de censura. Unas palabras que introdujeron la política en la mesa de 'El Hormiguero': "¿Por qué no haces una moción de censura? Es que necesitamos gente que nos cuente esto. Es que parece que hay otra guerra paralela a la de la covid-19 y es muy cansino. Necesitamos este 'speech'. Necesitamos sacar discos y necesitamos continuar viviendo, porque si no, nos vamos a quedar en la puta tristeza".

Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Sobre los políticos, Motos señaló que no espera que la cosa cambie a corto o medio plazo: "Pero de aquí va a salir la gente. No parece que vayan a ser los políticos los que nos vayan a salvar, porque no aparece en el horizonte que los políticos vayan a hacer realmente algo por nosotros. Una cosa es la gente y otra cosa es el poder, allá ellos. La gente nos tenemos que ayudar y lo estamos haciendo, aunque es cierto que hay capullos".

