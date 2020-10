Bertín desvela el motivo de la espantada de Iglesias cuando iba a entrevistarlo: “Se echó para atrás”

Bertín Osborne, presentador de diversos programas de televisión como 'Mi casa es la tuya'en Telecinco y 'El show de Bertín' en Canal Sur, ha protagonizado varias polémicas en el mundo de la política, ya que suele expresar su opinión abiertamente. La mayoría de las veces, el cantante se ha pronunciado sobre la actitud de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, lo que ha vuelto a suceder.

Este miércoles, en 'El show de Bertín', se le preguntó al presentador sobre el vicepresidente del Gobierno: "¿Te gustaría entrevistar a Pablo Iglesias en su chalé de Galapagar?". "Yo le he invitado. Le dijimos que me gustaría hacer el programa en un sitio que no sea mi casa o en la suya", reconoció Osborne. "En la suya no va a querer", coincidían los colaboradores, entre los que se encontraban El Sevilla, Bibiana Fernández, Vicky Martín Berrocal y Ale Alcántara.

"Me contestó que sí venía al programa. Pero, al cabo de diez días, nos llamó otra vez y dijo que no podía. Fue él quien no quiso venir, pero yo le invité", aseguró el comunicador. "Invité a los cinco que se presentaban a las elcciones. Contestaron cuatro que sí y Pedro Sánchez dijo que no podía, aunque ya había hecho anteriormente un programa conmigo", agregó.

"Cuando Pedro Sánchez nos dijo que no, Pablo Iglesias nos llamó y nos dijo que tampoco podía. ¿Por qué? no lo sé. ¿Por qué no pudo de repente cuando ya había dicho que sí?", se cuestionó Osborne, dejando caer que el rechazo de Iglesias se vio condicionado por Sánchez.

"A mí, personalmente, como profesional, me hubiera encantado hablar con él y tener una conversación, porque yo creo que nos habriamos entendido en muchas cosas", reconoció el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

Bertín Osborne defiende a Pablo Iglesias

Por otro lado, Osborne se pronunció ante la casa del líder de Podemos, dado que sus compañeros hicieron referencia a que Iglesias no querría dejarle entrar en su casa después haber generado tanta polémica: "Se ha comprado una casa muy buena, pero me gustaría que hubiese sido todavía mejor para que él entienda que en esta vida lo bueno es prosperar y conseguir objetivos cada vez mejores, vivir mejor...".

"Ósea a la sociedad, hay que igualarla por arriba, no por abajo. Ojalá fueran todos ricos, no todos pobres. Entonces, a él le viene fenomenal la casa que tiene, para que entienda que hay personas decentes que pueden tener casas buenísimas, que las han ganado por suerte, mucho trabajo, esfuerzo... Pero que la inmensa mayoría de personas que tienen casas buenas no son ladrones sino que son gente como él, que han prosperado en la vida y ya está. A mi me encanta", ha asegurado el presentador dejando muy sorprendidos a los colaboradores.