El Stuttgart paga la cláusula de una de las estrellas del líder de Segunda

El Racing de Santander ha confirmado que en la mañana de este viernes, "el VfB Stuttgart, equipo de la Bundesliga (primera división de Alemania), ha procedido al pago de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con su jugador Jeremy Arévalo. En virtud de ello, el futbolista de Maliaño abandona la disciplina de nuestra entidad".

El joven delantero de 20 años ha hecho las maletas para poner rumbo al Stuttgart alemán, que ha pagado los 7 millones de euros de su cláusula de rescisión. En esta temporada, el jugador ha convertido 8 goles en 18 partidos, dos menos que los pichichis de la categoría, Sergio Arribas del Almería y Asier Villalibre, su compañero en el Racing.

"Desde el Racing, club al que ha pertenecido Jeremy desde los nueve años de edad y donde ha escalado todos los escalones hasta el primer equipo, queremos desear al futbolista toda la suerte que se merece en sus próximos retos", señala el comunicado del equipo cántabro.

Antes del parón navideño ya se conocía que este movimiento se iba a producir. El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, mostró su sorpresa por este tipo de fichajes: "Antes los jugadores que destacaban en Segunda iban a Primera, ahora directamente nos los mangan. Ni la Primera puede optar a los jugadores buenos de Segunda. Surge una perlita, un proyecto de delantero que puede ser estrella y a los dos meses está firmado ya por otro equipo. Los equipos de Primera ni se enteran"