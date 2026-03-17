El tenista francés, Corentin Moutet, pierde el control con su raqueta en un torneo en Phoenix

El tenista francés Corentin Moutet volvió a situarse en el centro de la polémica tras protagonizar un nuevo episodio de pérdida de control durante el Challenger 175 de Phoenix. El actual número 33 del ranking ATP dejó escapar un partido que parecía tener encarrilado frente al estadounidense Marcos Giron (ATP 69), cayendo finalmente por 6-4, 3-6 y 4-6.

Moutet comenzó el encuentro con autoridad, llevándose el primer set y dominando también el inicio del segundo con una ventaja de 3-1. Incluso en la manga definitiva llegó a disponer de un break a favor, lo que hacía pensar en una victoria relativamente cómoda. Sin embargo, Giron fue creciendo con el paso de los juegos, elevó su nivel y terminó remontando hasta sellar su pase a la final.

El momento más comentado llegó justo después del punto decisivo. Tras fallar una devolución en el segundo match point de su rival, el francés estalló de frustración y lanzó su raqueta con violencia fuera de la pista. Afortunadamente, el objeto no impactó en ningún espectador ni miembro del personal.

Lejos de calmar la situación, Moutet publicó posteriormente un mensaje en Instagram con tono enigmático: “El caos es la musa. Hoy fue un día caótico”. Una frase que muchos interpretaron como una justificación de su actitud.

No es la primera vez que el parisino protagoniza incidentes. A lo largo de su carrera ha acumulado varias sanciones y enfrentamientos, consolidando una reputación de jugador talentoso pero imprevisible dentro y fuera de la pista.