Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:15h el encuentro de vuelta entre el City y el Real Madrid

El Real Madrid visita al Manchester City este martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, duelo en el que los blancos defenderán la amplia renta de tres goles lograda en su exhibición en la ida, además con la posibilidad de contar con Kylian Mbappé, mientras el conjunto inglés apela a la fuerza del Etihad Stadium ante un 'imposible' tras una jornada doméstica negativa.

El encuentro comenzará a las 21:00h y se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 20:15h con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

Los pupilos de Álvaro Arbeloa fueron muy superiores al City hace apenas cinco días en un Santiago Bernabéu que, como en pocas veces este curso, quedó satisfecho. Fede Valverde, con un 'hat-trick' en la primera parte, fue el protagonista de una noche europea que recordó a las de antaño, para poner pie y medio en cuartos de final, ya que al Real Madrid nunca le han remontado un 3-0 en ninguna competición --avanzó en las 35 eliminatorias europeas en las que ganó la ida por al menos tres goles--. Tres años ya salió goleado severamente de ese escenario, y aunque la situación entonces era diferente, no debe relajarse en su ventaja.

La estrategia del técnico salmantino funcionó en el momento más necesario, catapultado por la efectividad del 'Halcón' y ese multiplicador de optimismo que supone el gol. Con esa amplia renta, que pudo ser de cuatro tantos si Vinícius Júnior hubiera marcado un penalti que provocó, los blancos mejoraron su fútbol en el mejor partido de la 'era Arbeloa'. El reto ahora es no limitar el potencial que se vislumbró en la ida por miedo a una remontada. Esa dicotomía entre ser fiel a lo que me ha funcionado, con el riesgo de cometer más errores, o protegerte y esperar.

Ese triunfo revitalizó a un equipo que se presentó al primer envite con una decena de bajas, entre ellas las de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero ambos futbolistas sí han entrado en la convocatoria para la vuelta. Arbeloa confirmó que el francés está bien y que puede participar en cualquier momento, pero descartó para jugar al inglés, que únicamente ha querido acompañar a sus compañeros.

A la espera de que pueda volver el '10' desde el inicio o guardarlo como carta, se atisba el mismo once, solo con la entrada de Álvaro Carreras, que viene de lesión, o Fran García por la izquierda, mientras la fórmula 'Vini'-Brahim Díaz, sin un '9' clásico, parece funcionar.

En el duelo de LaLiga del sábado ante el Elche CF, con triunfo por 4-1, Arbeloa hizo menos rotaciones de las esperadas para seguir en plena lucha por un liderato que mantiene el FC Barcelona por 4 puntos, aunque sí repartió esfuerzos con el choque controlado.

Ningún equipo de Guardiola ha remontado una eliminatoria tras irse perdiendo en la ida desde la temporada 2014-15, y el Real Madrid ya ha eliminado al City en cuatro ocasiones, dos de manera consecutiva en las dos últimas ediciones, por lo que podría convertirse en una de sus principales bestias negras.

El equipo inglés, con la baja de Josko Gvardiol y la duda de Savinho, sabe que ha logrado un resultado que, al menos, forzaría la prórroga ante los blancos en 10 ocasiones este curso, aunque solo una de ellas en Champions (4-1 frente al Borussia Dortmund). Atendiendo a que deben arriesgar, Guardiola podría decantarse por poblar más el centro del campo para dominar y encerrar a un Real Madrid que solo se ha quedado sin marcar en una ocasión en Etihad con el catalán en el banquillo rival: fue en 2023 y el City ganó 4-0 para clasificarse para la final y conquistar posteriormente el título.