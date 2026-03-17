Las dos claras intenciones que tiene Joan Laporta tras ser reelegido como presidente del Barcelona

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, ha revelado este martes su intención de ampliar en unos 10.000 espectadores el Estadi Johan Cruyff para convertirlo en una alternativa puntual durante las obras del Spotify Camp Nou, al tiempo que ha expresado su voluntad de que el entrenador blaugrana, Hansi Flick, complete los cinco años de su nuevo mandato al frente del equipo en una apuesta por la estabilidad deportiva que también pasa por renovar al director deportivo, Deco, y consolidar la recuperación económica del club.

En una entrevista en el programa 'El Món a RAC1' de RAC1, Laporta explicó que el club estudia ampliar el Estadi Johan Cruyff, ubicado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, para poder utilizarlo durante un breve periodo cuando se instale la cubierta del Camp Nou. "La alternativa sería el Johan, porque sería por un espacio corto. Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento y vimos que no eran contrarios", señaló.

El dirigente apuntó que el consistorio de Sant Joan Despí no se opone al proyecto y que el incremento de capacidad sería "asumible", en torno a 10.000 espectadores más --dejándolo en unos 16.000--. Además, defendió que esta ampliación también podría servir para impulsar otras estructuras deportivas del club. "A ver si hacemos crecer el Barça Femení, el Barça Atlètic... Hay que potenciar a los jóvenes", dijo.

Laporta recalcó además que el club quiere evitar un regreso al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc mientras se completan las obras del estadio, sobre todo las de la cubierta. "No queremos volver a Montjuïc. Todo el lío y lo que nos cuesta no sale a cuenta", afirmó, antes de señalar que el periodo en el que el primer equipo podría jugar fuera del Camp Nou para instalar la cubierta sería breve. "Estaríamos un mes, mes y medio fuera para la cubierta", apuntó.

FLICK, ESTABILIDAD PARA TODO EL MANDATO

En el plano deportivo, Laporta insistió en su apuesta por la continuidad del entrenador alemán del primer equipo masculino, Hansi Flick, al frente del vestuario y aseguró que ve posible que el técnico complete todo el nuevo mandato presidencial hasta 2031. "Demostraría estabilidad y que estemos ganando. Veo posible que esté cinco años más con el Barça. Es un hombre joven, con mucha energía, que está bien en la ciudad", afirmó.

El presidente electo confirmó que la intención del club es ampliar su contrato hasta 2028 con una fórmula que permita ir prorrogándolo temporada a temporada. "Lo queremos renovar hasta el 2028, que cada temporada tenga una de margen. Él está a favor y en breve anunciaremos el acuerdo porque está muy a gusto", explicó.

nuevo camp nou

Laporta también subrayó la importancia que tendrá el nuevo estadio en la recuperación económica del club. "Con el estadio acabado llegaremos a 450 millones de euros de ingresos, ahora hacemos 120. Ya vemos que la realidad está superando las expectativas", aseguró, si bien admitió que todavía queda camino por recorrer. "Hicimos una transición y ahora toca la consolidación de la recuperación económica. Aún se debe consolidar".