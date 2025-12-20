El lamento de Paco González tras el fichaje por el Stuttgart de una de las perlas de Segunda: "Directamente nos los mangan"

El de este sábado será el último partido de Jeremy Alberto Arévalo Mera con el Racing de Santander. El joven delantero de 20 años hará las maletas, cuando se abra el mercado invernal, rumbo al Stuttgart alemán, que pagará los 7 millones de euros de su cláusula de rescisión. 8 goles en 18 partidos han tenido la culpa.

Y es que los alemanes no tuvieron dudas en invertir en un gran proyecto de delantero y en cuanto Jeremy empezó a marcar goles intentaron su fichaje. El Stuttgart se adelantó a otros clubes y se llevó a un futbolista por el que no ha habido interés desde Primera División.

Se repite el caso Kofane

Se trata de un movimiento muy parecido al que acabó el pasado verano con el delantero camerunés Christian Kofane en el Bayer Leverkusen. A sus 18 años el joven se salió en el Albacete marcando 8 goles en 20 partidos y los alemanes no dudaron en pagar los algo más de 5 kilos de su cláusula para firmarlo.

Cordon Press Kofane pasó de la Segunda con el Albacete a jugar con el Leverkusen en el Etihad Stadium.

La sorpresa de paco gonzález

Estos fichajes han provocado el lamento del director de Tiempo de Juego: "Antes los jugadores que destacaban en Segunda iban a Primera, ahora directamente nos los mangan. Ni la Primera puede optar a los jugadores buenos de Segunda. Surge una perlita, un proyecto de delantero que puede ser estrella y a los dos meses está firmado ya por otro equipo. Los equipos de Primera ni se enteran", reflexionaba. Le apuntaban también los nombres de Luis Suárez y Darwin Nuñez que brillaron en las filas del Almería y que acabaron saliendo por una millonada rumbo al Sporting de Lisboa y al Benfica respectivamente.

Instagram Luis Suárez fue el máximo goleador de la última temporada en Segunda

