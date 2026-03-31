La solución que propone Tomás Guasch para acabar con el debate de Joan García en la portería de la selección: "Un intercambio"

El periodista Tomás Guasch ha abordado en su sección 'El Aguanís' en Deportes COPE el debate en torno a la portería de la selección española y la figura de Joan García. El joven guardameta del FC Barcelona podría debutar con la absoluta en el amistoso de esta noche contra Egipto en el RCDE Stadium, el que fue su estadio hasta la pasada temporada.

EFE Joan García, durante la concentración con la selección española

Este hecho ha generado expectación sobre cómo será recibido por la afición local. Ante esta situación, Guasch ha ofrecido una solución directa para resolver la discusión sobre su inclusión en el combinado nacional.

La propuesta de Tomás Guasch

Para el comunicador, la forma de terminar con las dudas y evaluar el rendimiento del portero es clara. Tomás Guasch aborda con humor que la mejor manera de gestionar la situación es dándole la oportunidad de jugar con la selección de Egipto ya que cree que el guardameta local apenas recibirá disparos. "Se trata de ponerle a prueba, ¿no?", ironizaba en los micrófonos de COPE.

De la Fuente pide apoyo a la afición

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, también se ha pronunciado sobre la posible reacción del público. En la rueda de prensa previa al encuentro, pidió a los aficionados que apoyen al equipo: "dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección". El técnico ha recordado que el partido es un evento histórico, ya que hacía cuatro años que el combinado nacional no jugaba en Cataluña.

De la Fuente ha insistido en la idea de que los futbolistas representan al país por encima de los clubes. "Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos", ha añadido. El seleccionador se ha mostrado ilusionado por revivir el "sensacional" ambiente de hace cuatro años.

EFE Luis de la Fuente dirigiendo un entrenamiento de España en Las Rozas.

Para el partido, que se disputará a las 21:00 horas, todos los jugadores están disponibles tras la baja por lesión de Martin Zubimendi. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado que Joan García lucirá el dorsal número 18.