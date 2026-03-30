Cañizares desmonta el gran debate en la portería de España y pide tranquilidad a la afición: "Tenemos un seleccionador que acierta con las decisiones"

El debate sobre la confección de la lista de la Selección Española ha vuelto a escena, y esta vez ha sido el exportero Santi Cañizares quien ha ofrecido una visión contundente. En el programa 'El Tertulión de Tiempo de Juego', Cañizares ha asegurado que la idea de convocar a los jugadores basándose únicamente en su estado de forma es un error de base. Para él, este criterio es insuficiente y conduce a equívocos.

El concepto de que los que están en el mejor momento son los que tienen que ir a la selección es absolutamente equivocado"

Cañizares argumenta que el rendimiento de un futbolista es volátil y puede cambiar en cuestión de semanas. "Hoy, a veintipico de marzo, los mejores son este, este y este, pero es que a veintipico de abril serán otros, y a veintipico de mayo serán otros", ha explicado para ilustrar la inconsistencia de ese criterio. Si bien admite que el momento de forma "ha de tenerse en cuenta", le otorga una importancia mínima en la decisión final de un seleccionador.

Defensa cerrada de Luis de la Fuente

El exguardameta ha defendido firmemente la figura del seleccionador, Luis de la Fuente, recordando sus éxitos recientes. "Viene de ganar una Eurocopa, viene de hacerlo, además, de forma histórica, derrotando a todos los mejores rivales de Europa", ha señalado. Cañizares considera que el técnico "ha demostrado ya que todas sus decisiones, a todas les ha salido bien", por lo que no entiende la "desconfianza" que todavía se genera en torno a sus convocatorias.

Durante el debate, se ha planteado el caso de Joan García como el portero que, por su estado actual, merecería ser llamado, apelando a un sentido de "justicia". Cañizares ha rebatido esta idea, afirmando que la justicia es subjetiva: "La justicia, para mí, pero para el señor Luis de la Fuente, es otra, y para ti, es otra". Aunque ha concedido que, bajo esa premisa, el técnico "no está siendo justo con Joan García", ha insistido en que hay más factores en juego.

El valor del trabajo 'in situ'

Para Cañizares, la clave reside en la evaluación que solo el cuerpo técnico puede hacer en el día a día. "Hay que estar ahí in situ para ver la cara de esos tres, cómo trabajan, qué confianza tienen, aspectos que desde aquí no se pueden ver", ha afirmado. Ha destacado también el peso diferencial de la camiseta del combinado nacional en el rendimiento de un jugador.

Nada tiene que ver ponerse la camiseta de la selección con la camiseta de tu club"

Finalmente, el exportero ha hecho un llamamiento a la calma y a confiar en el criterio del seleccionador. "Lo que tiene que estar es tranquilo, porque tenemos un seleccionador que acierta las decisiones y cuatro porteros excelentes", ha concluido, cerrando el debate con un mensaje de confianza hacia el proyecto de Luis de la Fuente.