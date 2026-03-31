David Raya, de ser "bajito" para Inglaterra a la élite: "No tiene manos, tiene palas"

David Raya se ha consolidado como uno de los grandes porteros del fútbol mundial, titular indiscutible en el Arsenal y pieza clave en la Selección Española.

Sin embargo, sus inicios no fueron sencillos. César López, su descubridor en la etapa de alevín en el Cornellà, ha desvelado la curiosa historia de cómo un portero considerado "pequeñito" para los estándares ingleses logró abrirse paso en la Premier League.

Un fichaje precoz y un salto a Inglaterra

ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO 15:05 H | 31 MARZO 2026 | ESPORTS COPE Programación local en Catalunya Escuchar

La trayectoria de Raya comenzó en el Corbera, un equipo del Llobregat. Fue allí donde un coordinador del Cornellà, Fernando Lechuga, lo vio y se lo llevó al club. "Lo fichamos y estuvo con nosotros dos años de infantiles y dos de cadete", recuerda López. Su progresión fue tan rápida que, al cumplir los 16 años, hizo las maletas para marcharse a Inglaterra.

El destino fue el Blackburn Rovers, club que por entonces tenía un convenio con el Cornellà. César López tuvo que insistir para que se llevaran un portero. "Siempre llevábamos jugadores de campo. Me decían que los ingleses no querían porteros", explica, en Esports COPE. Finalmente, por pura insistencia, aceptaron que David viajara para una prueba.

De la desconfianza al asombro: "El tío le vio las manos"

La primera impresión en Inglaterra no fue buena. César López recuerda que al llegar, el entrenador de porteros inglés lo miró "de arriba a abajo" con escepticismo. Por aquel entonces, David medía "1,79 o 1,80" y, según relata su mentor, "para ellos era pequeñito". Durante cinco días, la situación era desesperante para el joven guardameta.

Cordon Press David Raya jugando con el Arsenal

Sin embargo, la percepción cambió radicalmente cuando el técnico se fijó en un detalle: sus manos. "David no tiene manos, tiene palas, no es una cosa normal", explica López. Aquella misma tarde, tras ver el tamaño de sus manos, el entrenador decidió probarlo y el club optó por ficharlo. "A raíz de las manos lo entrenó aquella tarde y se queda", sentencia César.

Una mentalidad de hierro para triunfar

A mí me han dado esta oportunidad, yo me tengo que agarrar a esto, yo lo tengo que aprovechar como sea" César López Exentrenador de porteros del Cornellà

Más allá de sus cualidades físicas, César López siempre ha destacado la fortaleza mental del portero. "Tenía la cabeza muy bien amueblada y muy claro lo que quería hacer en la vida", asegura. Recuerda una visita a los dormitorios del Blackburn, en condiciones muy austeras, donde le dijo: "David, yo aquí no aguanto, vamos, ni cinco días".

EFE Joan García, durante la concentración con la selección española

La respuesta del portero fue una declaración de intenciones: "Mira, César, a mí me han dado esta oportunidad, yo me tengo que agarrar a esto, yo lo tengo que aprovechar como sea".

Donde pone el ojo pone la bola" César López Exentrenador de porteros del Cornellà

Otra de las claves de su éxito es su excelente juego de pies, una faceta que perfeccionó desde niño. "Donde pone el ojo pone la bola", afirma César. Su abuelo era una figura clave, llevándolo cada día a entrenar.

"Nos tiramos toda una Semana Santa practicando el juego con el pie. Era un trabajador incansable. Ha llegado por eso, por lo trabajador que era", rememora.

Actualmente, César López no tiene dudas sobre el nivel de su pupilo. Al ser preguntado por los porteros de la Selección, considera que Raya está en un estado de forma superior.

"Unai Simón es un portero que a mí nunca me ha gustado. Remiro es un gran portero, pero yo creo que el nivel que hoy día tienen David y Joan (García), los otros dos no lo tienen", opina. Y sentencia: "El único que se le acerca es Joan".