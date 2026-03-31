El Valladolid respira, el Depor sueña y el Cádiz se hunde un poco más

El depor sueña con el ascenso directo

Dos enormes desajustes defensivos en la primera media hora del partido condenaron al Córdoba a una nueva derrota en Riazor, donde el Dépor se reencontró con el triunfo (2-0) para dormir en puestos de ascenso directo, alcanzar al Racing en la cima y alimentar su sueño de regresar a Primera.

Dos centros de Alti, una pieza indispensable para Hidalgo desde su llegada en el mercado invernal, provocaron dos errores individuales de los defensas en las marcas que arruinaron el partido del Córdoba en La Coruña.

El Dépor, con seis cambios respecto al once del Molinón, desnudó al equipo de Ivan Ania volcando su juego hacia el costado derecho, donde el exfutbolista del Villarreal fue un puñal. Antes de que el belga Lucas Noubi abriese el marcador tras un enorme desajuste defensivo de la defensa visitante, Quagliata y Stoichkov ya habían amenazado a Íker Álvarez.

Cierto es que, solo tres minutos después del gol del defensa deportivista, el portero Álvaro Ferllo evitó el empate andaluz con una espectacular parada al remate de cabeza de Rubén Alves. Pero el Dépor no perdona cada regalo. Y el Córdoba cometió otro, tras un nuevo centro de Alti desde banda derecha, que Quagliata llegando desde atrás explotó para situar el 2-0.

Ania movió ficha en el descanso con tres cambios. Retocó su banda izquierda para frenar a Alti y metió en punta a Guardiola. Su equipo fue otro, más dominador del balón. El Dépor se echó atrás, y lo pudo pagar caro porque Guardiola, tras un mal control de Patiño en el inicio de la jugada, disfrutó de una gran ocasión para recortar la desventaja. Lo evitó Ferllo, de nuevo decisivo, con una buena estirada.

El Córdoba ya mandaba. El Dépor, replegado atrás, esperaba para matar el partido al contraataque. Lo pudo hacer Yeremay, pero el internacional falló en el mano a mano ante Íker Álvarez para alargar la agonía del deportivismo, que respiró cuando el potente disparo de Guardiola, en el 85, se estrelló en el larguero tras desviarlo Noubi.

El valladolid respira y el cádiz se hunde

El Real Valladolid recuperó su mejor versión, además, con los goles de dos vallisoletanos, Chuki, por partida doble, e Iván Alejo, ante un Cádiz "muy blandito" que nunca inquietó a los locales.

Con dos puntos de diferencia entre uno y otro contendiente, era evidente que este duelo adquiría mucha importancia para ambos. Y la tensión y la ansiedad había que saber controlarlas y gestionarlas, para obtener réditos.

Los vallisoletanos salieron con una clara intención de tener el balón, de no hacer concesiones al rival, y controlaron el juego desde el inicio, con un primer aviso de Peter en el minuto 2, que solventó sin problema Víctor Aznar.

Al cuadro andaluz se le veía demasiado conservador, y dejó la iniciativa en manos de los locales, que no dudaron en aprovechar un desorden defensivo del Cádiz para subir el primer gol al marcador del José Zorrilla.

Aceves hacía un saque largo que controló Peter para pasar a Chuki y este, en dos fases, con un primer rechazo del portero visitante, resolvió en el rebote, al caer a sus pies, para superar a Víctor Aznar.

Esa ventaja dio impulso a los blanquivioletas, que siguieron dominando ante un Cádiz que apenas mostraba oposición. De hecho, parecía haber aparcado la mordiente ofensiva para dedicarse a frenar las continuas llegadas locales.

Pero, a balón parado, en un córner ejecutado por Chuki, el balón encontró la cabeza de Iván Alejo para sorprender con su remate al meta visitante y subir el segundo tanto al casillero de su equipo.

La presión pasaba en su totalidad al cuadro gaditano, que sufría, y mucho, con y sin balón, porque el Real Valladolid lo peleaba con ahínco tras las pocas pérdidas, dejando sin opciones a los de Sergio González para que pudieran recortar distancias antes del descanso.

Tras la reanudación, el técnico del Cádiz realizó tres cambios, en busca de una reacción de su equipo, de una mayor mordiente ofensiva, absolutamente necesaria para contrarrestar el evidente dominio local de la primera mitad.

Y sí se notaron las permutas en el cuadro andaluz, pero los vallisoletanos se mostraron ordenados en defensa y, con esa tranquilidad que les otorgaba el 2-0, siguieron con el rumbo marcado por Escribá, y Biuk pudo añadir un tercer gol, aunque su disparo fue desviado a córner por Víctor Aznar.

Los gaditanos no eran capaces de crear peligro, y los locales, que seguían gustándose mucho, mantuvieron el control del balón y la agresividad en ataque, lo que se tradujo en el tercer tanto, de nuevo, con Chuki como protagonista, tras una gran asistencia de Sanseviero.

La única opción del Cádiz fue un disparo de Suso, de falta directa, que repelió el travesaño, porque el Cádiz no bajó los brazos, aunque no halló soluciones para contrarrestar el buen planteamiento del Real Valladolid, con el que sumó una importantísima victoria.

el albacete salva un punto en miranda

El Mirandés y Albacete empataron este martes 1-1 en un partido que el conjunto rojillo dominó gran parte del tiempo y se adelantó con un gol de Javi Hernández, pero un penalti en los minutos finales permitió al equipo visitante rescatar un punto en Anduva.

El Mirandés salió decidido a imponer su ritmo desde los primeros compases y ya en el minuto 7 los locales protagonizaron el primer aviso en una acción embarullada dentro del área que terminó con un disparo de Tamarit bloqueado por la defensa manchega.

El conjunto visitante trató de responder apostando por un juego más directo, aunque se encontró con una zaga rojilla muy atenta que neutralizaba cualquier intento de peligro.

Aun así, el Albacete tuvo su ocasión más clara en el minuto 18, cuando El Jebari protagonizó una gran jugada individual, superó a Vallejo y puso un centro que, tras desviarse, obligó a Lizoain a intervenir con reflejos para evitar el tanto.

Con el paso de los minutos, el equipo manchego optó por hacerse con la posesión para frenar el empuje del Mirandés, aunque sin generar demasiado peligro en ataque.

La insistencia local encontró premio con el tanto de Javi Hernández, que aprovechó un error de Meléndez para plantarse en el área y sacar un disparo que, tras tocar en Vallejo, sorprendió al guardameta rival.

Tras el descanso, el guion apenas cambió y el Mirandés continuó bien plantado sobre el terreno de juego, sin conceder espacios a un Albacete con una circulación de balón demasiado lenta.

Los locales incluso rozaron el segundo tanto en varias acciones, pero cuando el partido parecía encaminado a una victoria local, llegó la jugada decisiva.

En el minuto 85 el colegiado señaló penalti tras una acción en la que Ali Houary golpeó a un jugador del Albacete dentro del área y Jefté asumió la responsabilidad desde los once metros, no perdonó, devolviendo la igualada al marcador en el tramo final en el 88.

En los cinco minutos de añadido el Mirandés trató de reaccionar y lanzarse a por el triunfo, pero le faltó precisión en los últimos metros.

La ocasión más clara llegó en un intento de Ali Houary, que buscó ajustar demasiado su disparo tras una acción peleada por Bauzá, aunque el balón se marchó fuera.

El resultado deja un sabor amargo en Anduva para un Mirandés que fue superior durante muchos minutos y que se queda, a falta de que jueguen otros equipos, a 7 puntos de la salvación.