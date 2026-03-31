Así sonó en Tiempo de Juego el debut de Joan García con la selección española, con pitos y aplausos

Joan García entró en el minuto 62 del España - Egipto, momento en el que debutaba con la selección absoluta en su primera convocatoria con la absoluta. Luis de la Fuente dio entrada al portero del Barcelona para sustituir a David Raya. Joan García, ex portero del Espanyol, debutaba de esta manera en el estadio de su ex equipo.

EFE BARCELONA, 31/03/2026.- El guardameta de la selección española, Joan García (i), ingresa en el terreno de juego en la segunda parte del encuentro amistoso que disputan este martes frente a Egipto en el RCD Stadium, en Barcelona. EFE / Alberto Estevez.

En la rueda de prensa previa al partido,Luis de la Fuente fue preguntado por la posibilidad de que el RCDE Stadium pitara a Joan García tras dejar el Espanyol el pasado verano para fichar por el Barcelona, el seleccionador sugirió a los aficionados que "dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección".

"Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Mañana vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo", añadió.