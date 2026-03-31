Italia se queda fuera de su tercer Mundial consecutivo tras caer ante Bosnia en los penaltis

La selección de Bosnia celebra el gol marcado ante Italia en la eliminatoria de la repesca

Italia vuelve a quedarse sin participar en el Mundial de fútbol por tercera vez consecutiva. La selección italiana cayó eliminada en el partido decisivo ante Bosnia Herzegovina, con la que no pasó del 1-1.

Italia se adelantó por mediación de Kean, aunque después, en el minuto 41, se quedó con uno menos por expulsión a Bastoni. Tabakovic empató en el 79'. El marcador no se movió en la prórroga, y en los penaltis, Italia falló dos de los tres lanzamientos de que pudo disponer mientras que Croacia marcó los cuatro de que dispuso.

La última participación de Italia en la Copa del Mundo fue en 2014, celebrada en Brasil, donde no pasó de la fase de grupos.

ITALIA ALARGA SU PESADILLA

Italia revivió su pesadilla por tercera vez. La alargó, de hecho, al menos a 16 años. No acudió ni a Rusia 2018 ni a Qatar 2022 y fue incapaz de romper el círculo negativo para la próxima cita americana de 2026, eliminada en la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina (1-1, 4-1) para agigantar la catástrofe de estas dos últimas décadas.

Es algo sin precedentes en la historia del fútbol. Italia, cuatro veces campeona del mundo, está fuera de un Mundial por tercera edición consecutiva, la quinta de su historia. Es una hecatombe que deja aun más tocado todo el sistema del fútbol en el país, el único deporte que no funciona a nivel élite como el resto de disciplinas en las que está en pleno esplendor.

Era una trampa. La victoria no aliviaba la crisis. Y la derrota solo redimensionaba el desastre. E Italia no pudo escapar. Cavó un poco más hondo su propia tumba.

A la lista de Suecia y Macedonia del Norte se unió este martes Bosnia como verdugo de una histórica. No acude la 'Azzurra' a una cita mundialista desde 2014. Y no supera la fase de grupos desde que levantara la Copa del Mundo en 2006. Una crisis tremenda que deja a jóvenes de 20 años sin haber visto unos octavos de final con Italia y a algunos que cumplirán 16 sin haberla visto ni siquiera participar.