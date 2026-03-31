Dorsales confirmados para el España-Egipto de Barcelona: Joan García, el 18

La selección española disputará esta noche el último partido de preparación de esta ventana de marzo. Egipto será el rival de los nuestros en el RCDE Stadium (21:00 horas, en Tiempo de Juego desde las 20:30h). Hacía cuatro años que el combinado nacional no pisaba suelo catalán.

Tras la lesión de Martin Zubimendi, Luis de la Fuente no ha tenido que elegir a ningún descarte, por tanto, el resto de los jugadores están disponibles para el choque de esta noche, incluido el guardameta del FC Barcelona, Joan García, que podría debutar con la selección absoluta en la que fue su casa hasta la temporada pasada.

El portero blaugrana lucirá el 18, tal y como ha confirmado la Real Federación Española a primera hora de este martes.

dorsales

1 RAYA

2 MOSQUERA

3 GRIMALDO

4 CUBARSÍ

5 M. LLORENTE

6 HUIJSEN

7 FERRAN

8 C. SOLER

9 B. IGLESIAS

10 OLMO

11 YEREMY

12 PEDRO PORRO

13 A. REMIRO

14 LAPORTE

15 ÁLEX B.

16 RODRIGO

17 FORNALS

18 JOAN GARCIA

19 LAMINE YAMAL

20 PEDRI

21 OYARZABAL

22 FERMÍN

23 UNAI SIMÓN

24 CUCURELLA

25 VÍCTOR M.V.

26 BARRENE

de la fuente, sobre joan garcía

En la rueda de prensa prepartido, Luis de la Fuente fue preguntado por la posibilidad de que el RCDE Stadium pite a Joan García tras dejar el Espanyol el pasado verano para fichar por el Barcelona, el seleccionador sugirió a los aficionados que "dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección".

"Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Mañana vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo", añadió.