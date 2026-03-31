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Dorsales confirmados para el España-Egipto de Barcelona: Joan García, el 18
Tras la marcha de Zubimendi por lesión, el resto de los jugadores están disponibles para el choque de esta noche ante Egipto
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La selección española disputará esta noche el último partido de preparación de esta ventana de marzo. Egipto será el rival de los nuestros en el RCDE Stadium (21:00 horas, en Tiempo de Juego desde las 20:30h). Hacía cuatro años que el combinado nacional no pisaba suelo catalán.
Tras la lesión de Martin Zubimendi, Luis de la Fuente no ha tenido que elegir a ningún descarte, por tanto, el resto de los jugadores están disponibles para el choque de esta noche, incluido el guardameta del FC Barcelona, Joan García, que podría debutar con la selección absoluta en la que fue su casa hasta la temporada pasada.
El portero blaugrana lucirá el 18, tal y como ha confirmado la Real Federación Española a primera hora de este martes.
dorsales
1 RAYA
2 MOSQUERA
3 GRIMALDO
4 CUBARSÍ
5 M. LLORENTE
6 HUIJSEN
7 FERRAN
8 C. SOLER
9 B. IGLESIAS
10 OLMO
11 YEREMY
12 PEDRO PORRO
13 A. REMIRO
14 LAPORTE
15 ÁLEX B.
16 RODRIGO
17 FORNALS
18 JOAN GARCIA
19 LAMINE YAMAL
20 PEDRI
21 OYARZABAL
22 FERMÍN
23 UNAI SIMÓN
24 CUCURELLA
25 VÍCTOR M.V.
26 BARRENE
de la fuente, sobre joan garcía
En la rueda de prensa prepartido, Luis de la Fuente fue preguntado por la posibilidad de que el RCDE Stadium pite a Joan García tras dejar el Espanyol el pasado verano para fichar por el Barcelona, el seleccionador sugirió a los aficionados que "dejen la tentación en casa y vengan a animar a la selección".
"Los jugadores no son de ningún club, son de la selección y están aquí porque son muy buenos. Mañana vamos a disfrutar de un partido histórico, como hace cuatro años. Me encanta jugar en Cataluña. Hace cuatro años el ambiente fue sensacional, uno de los mejores que se ha vivido con la selección, y tengo ganas de vivirlo", añadió.