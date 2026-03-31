Cánticos de 'musulmán el que no bote' en el España - Egipto

El partido amistoso que enfrenta a España y Egipto en el estadio de Cornellá-El Prat se ha visto manchado por un incidente lamentable en las gradas. Mientras el encuentro transcurría con un juego poco vistoso y el marcador a cero, parte del público ha comenzado a proferir cánticos ofensivos contra los musulmanes, generando una fuerte polémica. Además, antes de comenzar el partido ya se escuchó una fuerte pitada en el momento en el que se escuchaba el himno de Egipto.

Fue superado el ecuador de la primera parte, sobre el minuto 23, cuando en la retransmisión se escuchó con claridad el grito de “musulmán el que no bote”. El cántico, que se repitió en varias ocasiones, causó la indignación entre los comentaristas del partido en Tiempo de Juego.

Un cántico inaceptable

En Tiempo de Juego se calificó el acto como “horroroso” e “inaceptable”. De hecho, Alfredo Relaño apuntó que la situación era tan grave que incluso “daría para que el árbitro abriera un protocolo de racismo”, en referencia a las medidas contra el racismo y la intolerancia en el deporte. Se trata de una falta de respeto que va en contra de los valores del fútbol.

EFE Dani Olmo en el España - Egipto

La necesidad de actuar fue subrayada por Rubén Martín, quien afirmó que “es inaceptable no respetar las preferencias religiosas o sexuales de cualquiera”. La contundencia de la condena fue unánime, insistiendo en que todas las personas “tienen los mismos derechos a ser respetados en un evento”, independientemente de sus creencias.