Siro López tiene claro quién es el artífice de LaLiga del Real Madrid: "Y yo me llevaba las manos a la cabeza"

Aunque la temporada del Real Madrid no ha concluido, al tener todavía pendiente la disputa de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, El Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego no pasó de largo la oportunidad de desgranar qué o quiénes son los artífices de la consecución de la Liga número 36 de su historia.

Uno de los más ilusionados es Nacho, el defensa y capitán del conjunto blanco, que será la cabeza visible del equipo el próximo 12 de mayo, cuando el equipo acuda a la fuente de Cibeles, en el centro de Madrid, para poner la bufanda a la diosa que preside la plaza habitual de las celebraciones de títulos por parte de los madridistas.

"Mentiría si digo que cuando era pequeño no soñaba con ganar una Liga como capitán. Es una sensación que he tenido muchos ganas de cumplir este año. Es un sueño cumplido ganar un título así. Como capitán es mucho mejor. Se me ponen los pelos de punta de pensar que pondré la bufanda a La Cibeles. Estoy muy feliz por el madridismo", declaró en Real Madrid TV.

Sin embargo, Nacho no fue el elegido, en este caso, por Siro López en El Tertulión, dirigido y conducido por Juanma Castaño. Siro López prefirió elogiar a una figura un tanto particular.

El premio para el que "se llevaba todos los palos"

El premio de Siro López tampoco fue para Carlo Ancelotti, a diferencia de comentaristas como Paco González, que dijo que el entrenador italiano del Real Madrid "lo ha hecho todo bien" durante esta temporada en LaLiga.

Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria ante el CádizEFE

Un Ancelotti que, por otra parte, se reconoce justo merecedor del título de Liga: "Estamos muy contentos y toda nuestra afición está muy feliz. Es un título merecido que nos gustaría celebrar con nuestra afición, pero creo que ellos nos entienden. Tenemos un reto el miércoles y hay que prepararlo bien para darles otra alegría", explicó en declaraciones a la televisión del club.

El técnico italiano puso entrenamiento este domingo por la mañana a sus jugadores y los citó a las 9:30 horas en la ciudad deportiva para no dar 'chace' a que hubiera mucha celebración nocturna. "Entrenamos mañana. Queremos ir a Londres a jugar otra final como quiere toda nuestra afición, por eso celebraremos el título el próximo fin de semana", comentó.

¿Un director deportivo?

"Mi premio va para el director deportivo", sentenció este domingo por la noche Siro López en El Tertulión, en Tiempo de Juego.

Para Siro, el director deportivo del Real Madrid es la figura que "se lleva todos los palos cuando decían que la plantilla del Real Madrid era una plantilla descompensada. Resulta que era el que estaba haciendo las cosas pésimas, no se fichaba un central", ironizaba.

"Aunque yo también me echaba las manos a la cabeza cuando no se fichaba un sustituto para Benzema y resulta que ha salido todo bien", explicaba Siro López, en alusión a la ausencia de movimientos en el mercado de fichajes cuando la salida de Karim Benzema a la Liga saudí se confirmaba al término de la temporada pasada.

La 'misteriosa' figura del director deportivo del club madridista para el periodista no es otro que Florentino Pérez. "Supongo que es Florentino Pérez, ¿no? ¿No decían que el director deportivo era él?", se preguntaba, de nuevo, de forma irónica.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. CORDONPRESSCORDON PRESS

Bajo el largo mandato de Florentino Pérez en el Real Madrid, el club ha ganado siete Ligas, tres Copas del Rey y seis Ligas de Campeones, entre otros títulos.