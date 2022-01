Arranca la segunda vuelta en LaLiga Santander con la jornada 20. Este sábado 8 de enero podrás vivir toda la emoción de la Primera y la Segunda División en 'Tiempo de juego' con Paco gonzález, Heri Frade, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Levante - Mallorca (14:00 horas)

El Levante y Mallorca se miden este sábado en el estadio Ciutat de Valéncia en un partido al que el equipo local llega sumido en una grave crisis tras una de sus semanas más convulsas y sólo un triunfo ante el cuadro balear le permitiría tener una tregua. El 5-0 recibido el pasado lunes en La Cerámica ante el Villarreal provocó el enfado de un grupo de seguidores levantinistas, que acudieron al Ciutat de Valéncia para esperar a los autocares de los jugadores y recriminarles la actitud y los malos resultados de un equipo que lleva veintisiete jornadas seguidas sin ganar.

La reacción de los hinchas provocó la comparecencia de forma urgente del presidente Quico Catalán, que el martes pidió a todos los estamentos del club que estuvieran unidos hasta el final de temporada, fecha en la que se comprometió a ser sometido a un examen por parte del levantinismo para analizar su continuidad como presidente. En el aspecto deportivo, el entrenador del Levante, Alessio Lisci, tiene la baja por sanción de Carlos Clerc, por acumulación de amarillas, y tampoco puede contar con el lesionado Mustafi. Además, hay varios jugadores ausentes por covid-19, como Morales, pero el club no ha anunciado el número de afectados.

Sin embargo, el centrocampista Pepelu García y el delantero Roberto Soldado vuelven a la convocatoria tras haberse perdido el duelo en La Cerámica por sanción. Una de las dudas del once estará, de nuevo, en la portería porque cuando Alessio parecía haberse decantado desde el inicio por Cárdenas sorprendió con la presencia de Aitor en el último partido, en el que la apuesta no salió bien y recibió cinco goles pese a que el meta vasco hizo varias paradas de mérito.

Tras haber recibido trece tantos en los tres últimos partidos de Liga, el entrenador del Levante podría apostar por una defensa de tres centrales, con la incorporación de Postigo junto a Vezo y Duarte, y la titularidad de Pubill y Franquesa en los costados. Pepelu, Bardhi y Campaña jugarían en el centro del campo y Soldado sería el acompañante de Roger en ataque con la intención de romper la mala racha del Levante esta temporada.

El Mallorca, decimoquinto con 20 puntos, intentará este sábado sumar ante el Levante el tercer triunfo de la temporada como visitante tras las victorias en Mendizorroza y el Wanda Metropolitano frente al Deportivo Alavés (0-1) y Atlético de Madrid (1-2), respectivamente. La visita al campo del colista de LaLiga llega tras dos derrotas seguidas del equipo balear -Granada y Barcelona- que le han situado a tan solo cuatro puntos del descenso, zona que marca el Alavés, y después de vencer al Eibar en la Copa del Rey. Las bajas de jugadores importantes, por lesiones o positivos por la COVID-19, están condicionando las alineaciones del técnico Luis García Plaza desde hace varias jornadas.

El último en caer ha sido el central eslovaco Martín Valjent, lesionado en Eibar y que es duda para jugar en Valencia. García Plaza no podrá contar con Take Kubo, Matthew Hoppe, el meta Dominik Greif, Antonio Raíllo y Baba, quien está concentrado con Ghana en la Copa de Africa. Es probable que el entrenador mallorquinista premie la buena actuación del canterano Javi Llabrés, decisivo en Ipurúa, dándole una oportunidad en el once inicial en el Estadio Ciudad de Valencia. También, el portero ibicenco Leo Román, titular en la Copa del Rey, puede tener su oportunidad tras el desafortunado partido del veterano Manolo Reina ante el FC Barcelona.

Real Sociedad - Celta de Vigo (16:15 horas)

La Real Sociedad necesita como el comer un triunfo ante el Celta apremiada por sus malos resultados en LaLiga para no prolongar más su crisis de victorias, la última lograda en El Sadar hace dos meses, en tanto que el cuadro gallego, que ha reaccionado en el torneo de la regularidad, se presenta con la decepción de su eliminación copera. Los donostiarras llegan impulsados por su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer en Leganés (2-3) en un partido que dejó patente los problemas defensivos que sufre el equipo de Imanol Alguacil, que había hecho de la solvencia atrás un rasgo de su identidad.

Ahora, a pesar de los cambios en portería con la alternancia de Alex Remiro y el australiano Mathew Ryan, la Real lleva encajados en los últimas cuatro partidos de competición un total de 10 goles, dato que ilustra las debilidades en el área propia que no consigue resolver el conjunto vasco. Alguacil recupera con respecto al último partido de liga al sancionado Mikel Oyarzabal, el héroe en Copa con sus dos goles al Leganés, y Rafinha seguramente esperará su turno en el banquillo y puede haber novedades en defensa. Los casos de coronavirus complican la previsión de una alineación titular y, sobre la base de la última convocatoria copera, deberían de volver al once ilustres suplentes en Butarque, como David Silva y Aritz Elustondo.

Mientras, el Celta, tras la decepción que supuso la eliminación de la Copa ante el Atlético Baleares, confía en mostrar la cara de los últimos encuentros ligueros y salir de San Sebastián con su tercer triunfo seguido para seguir escalando puestos. Ni la llegada del internacional mexicano Orbelín Pineda, primer refuerzo invernal del equipo, ha ayudado al celtismo a superar el fracaso de Mallorca. La Copa había levantado una enorme expectación en Vigo, y caer por segundo año consecutivo ante un rival de la categoría de bronce ha sido un duro palo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las rotaciones en el Estadio Balear no funcionaron y algunos jugadores como Jeison Murillo, Nolito o Thiago Galhardo quedaron señalados, pese a que el rendimiento general fue muy malo. Por si fuera poco, el internacional peruano Renato Tapia sufrió un esguince de rodilla que le mantendrá varias semanas de baja. El argentino Eduardo “Chacho” Coudet alineará su once de gala en Anoeta, con Iago Aspas y Santi Mina en ataque. Cervi, Denis Suárez y Brais Méndez son fijos en la la línea de tres volantes, a la espera de que Orbelín Pineda entre en la dinámica del grupo.

Sin Tapia, Fran Beltrán será la apuesta del técnico argentino para la posición de pivote defensivo, mientras que en defensa es segura la vuelta de Javi Galán al lateral izquierdo y Joseph Aidoo al centro del eje. Las únicas dudas, por tanto, están en el lateral derecho y en quién acompañará al ghanés. Hugo Mallo y Kevin Vázquez se juegan el puesto en el carril derecho, mientras que el mexicano Néstor Araujo, ya recuperado de la covid, podría recuperar la titularidad como central zurdo, pese al buen rendimiento de Okay Yokuslu y Carlos Domínguez frente al Betis.

Granada - FC Barcelona (18:30 horas)

Granada y Barcelona se enfrentan este sábado en el Nuevo Los Cármenes en un duelo que supondrá un examen a la escalada de dos equipos que comparten la intención de alargar su buen momento tras llevar seis y cuatro jornadas invictos, respectivamente, en el caso de los azulgranas igualando su mejor racha hasta ahora del curso. La pretensión de ambos es la misma, aunque luchan por objetivos dispares. Los rojiblancos inicia la segunda vuelta después de cerrar la primera con un 0-0 en Elche y 7 puntos de ventaja sobre el descenso, mientras que los culés, tras ganar en Mallorca (0-1) y hace dos días en Linares en la Copa (1-2), buscan entrar en puestos de Liga de Campeones.

El equipo del técnico Robert Moreno, formado en el Barcelona y que tuvo a sus órdenes a su homólogo azulgrana, Xavi Hernández, cuenta a su favor con el doble aval de haber enlazado seis jornadas sin perder y tres triunfos en casa (2-1 ante el Alavés, 4-1 al Mallorca y 2-1 frente al Atlético de Madrid). Tiene las bajas seguras por lesión del medio Ángel Montoro, del mediapunta Rubén Rochina y del lateral colombiano Santiago Arias, y las probables, tras haber estado toda la semana aislados por culpa del coronavirus, del central Germán Sánchez y del atacante Alberto Soro.

Moreno recupera en relación al encuentro ante el Elche, tras haber superado la covid-19, al meta Aarón Escandell, al lateral Sergio Escudero y al delantero colombiano Carlos Bacca, aunque ninguno sería titular. El once, salvo sorpresa, será el mismo de la pasada jornada con la única novedad del jugador que reemplace a Germán en la zaga, que saldrá del trío que forman Víctor Díaz, el peruano Luis Abram y el portugués Domingos Duarte.

La reducción del aforo al 75 por ciento decidida por las autoridades sanitarias impedirá el lleno, pero no un gran ambiente, en el Nuevo Los Cármenes al tener garantizado el acceso todos los abonados locales. El Barcelona, que ha mejorado su juego y resultados bajo la batuta de Xavi, lograría, si vence al Granada, completar su mejor racha en esta Liga, lo que además le permitiría entrar en puestos de Liga de Campeones si el Atlético de Madrid no fuese capaz de ganar el domingo al Villarreal.

En los últimos tres partidos, el conjunto azulgrana ha sumado siete de los nueve puntos posibles. Superó al Elche en el Camp Nou por 3-2, venció por 0-1 al Mallorca a domicilio y empató 1-1 en su visita al Sevilla, completando uno de los mejores encuentros del curso. El uruguayo Ronald Araujo será una de las bajas de Xavi Hernández, ya que en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Linares disputado el miércoles con triunfo azulgrana (1-2) padeció una fractura en el segundo y el tercer metacarpiano de la mano derecha, lo que le comportó tener que pasar por el quirófano este viernes.

En Linares también se lesionó el neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió una elongación en el sóleo de la pierna izquierda. Pero su percance tiene menos gravedad y podría reaparecer el miércoles en las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Las otras dos bajas seguras para Granada son las de Sergi Roberto y el danés Martin Braithwaite, que siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración. Por otro lado, están pendientes de dar negativo por coronavirus Ez Abde, Ferran Torres, que además aún no ha podido ser inscrito y no tiene el alta médica de su fractura en el pie derecho, y Pedro González 'Pedri', que además afronta la recta final de su lesión.

Tampoco tienen el alta de sus respectivas lesiones Memphis Depay, Ansu Fati, si bien se han ejercitado junto a sus compañeros en los últimos entrenamientos. Además, Clément Lenglet y Samuel Umtiti se están recuperando de sus indisposiciones gástricas que les hicieron perderse el partido ante el Linares, pero los cuatro cuentan con opciones de entrar en la convocatoria. Sí que han recibido luz verde para jugar Sergiño Dest, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde, que este viernes dieron negativo por coronavirus.

Quien seguro no estará en la lista es el brasileño Philippe Coutinho, que este viernes fue cedido al Aston Villa hasta final de curso. En cambio, el neerlandés Luuk de Jong regresará a una convocatoria tras no poder jugar en Copa del Rey por una sanción de la temporada pasada.

Real Madrid - Valencia (21:00 horas)

El Real Madrid quiere recuperar las sensaciones de firmeza con las que despidió el 2021 y reencontrarse con un triunfo que despeje las dudas tras la derrota de Getafe, con el regreso del brasileño Vinícius Junior tras superar el coronavirus como principal argumento del cambio ante un Valencia que no vencé en el Santiago Bernabéu desde 2008. El toque de atención del italiano Carlo Ancelotti a sus jugadores tras la imagen dejada en el Coliseum Alfonso Pérez, tuvo ya su efecto en Copa del Rey. En un duelo en El Collao para pocas 'florituras', su equipo trabajó el triunfo para cerrar una herida que permanecía abierta desde hace un año y avanzar de ronda. Le llega el turno a LaLiga Santander con la firme intención de recuperar la solidez del líder.

Para ello no hay mejor noticia para 'Carletto' que el regreso de un jugador como Vinícius. Titular y referente el brasileño durante 22 partidos consecutivos en una temporada en la que dio el salto que se le demandaba en la definición, asegurando ese factor desequilibrante que provoca cuando entra en contacto con el balón en cada partido. Sin él se apagó el Real Madrid en Getafe, donde encajó su segunda derrota liguera del curso que permitió al Sevilla acercarse a cinco puntos, que serían dos si vence un partido por recuperar. Ante esta situación el equipo de Ancelotti debe mejorar en el Santiago Bernabéu, donde no fue derrotado pero dejó escapar tres empates en partidos que son lecciones y deben servir de referencia ante el Valencia. En todos ellos se quedó a cero el equipo blanco frente a Villarreal, Osasuna y Cádiz, en el último precedente en su estadio del Real Madrid.

Recupera tras el descanso en Copa del Rey a Thibaut Courtois en portería, Ferland Mendy en el lateral izquierdo, Luka Modric en la medular y Karim Benzema como nueve. La baja de Dani Carvajal, a quien reserva Ancelotti para la Supercopa de España, será cubierta por Lucas Vázquez y el tridente ofensivo cambia su cara con la vuelta de 'Vini'. El pulso entre Marco Asensio y Rodrygo por una plaza apunta a caer en esta ocasión del lado del español tras sus buenos minutos en Copa del Rey con el gol que evitó un apuro. Junto a Carvajal se mantienen como bajas el Gareth Bale, Luka Jovic y Mariano Díaz, que se ve obligado a parar por una pequeña rotura muscular. El belga Eden Hazard, titular en tres de los cuatro últimos partidos del Real Madrid, regresará al banquillo tras desaprovechar un momento de volver a ser determinante.

Por su parte, el Valencia afronta este encuentro aliviado por su agónica clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey en el campo del Cartagena pero con las malas sensaciones que le dejó el mal partido que cuajó y que se unen a las que le dejaron la derrota en Mestalla ante el Espanyol en la última jornada de la Liga. El equipo de José Bordalás,q ue tiene la baja de Hugo Duro por sanción, afrontó el choque ante el equipo catalán con la idea de sumar tres puntos y dormir en puestos de Liga de Campeones pero estos dos últimos partidos han dejado ver que puede que sea un poco pronto para pensar en objetivos tan ambicioso. Tras no sumar ante el Espanyol, el Valencia ha vuelto a caer en la tabla hasta la novena plaza y lo que tiene a tiro ahora es entrar en puestos de Liga Europa. Eso sí, debe ganar en un campo en el que no lo ha hecho en sus últimas trece visitas y que le ha sido esquivo históricamente.

Además, el triunfo en el campo del conjunto murciano dejó a varios jugadores con problemas musculares, entre ellos dos posibles titulares en el encuentro en el campo del Real Madrid como Mouctar Diakhaby y Carlos Soler, que finalmente no podrá jugar en el Bernabéu. Está por ver qué disposición táctica utilizará Bordalás para el choque. Se da por hecho que volverá Jasper Cillessen en la portería y Thierry Correia y José Luis Gayà en los laterales La confección de la parte de arriba del equipo estará en cambio más pendiente del dibujo que elija Bordalás, que podría recuperar el 1-4-5-1 con Gonçalo Guedes de ‘falso nueve’ para tratar de ganar la batalla en el centro del campo y así tener más opciones de mantener a cero su portería o mantiene el 1-4-4-2.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.