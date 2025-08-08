La sentida despedida de Manolo Lama a su "amigo" 'Manolete': "En el Cielo están haciendo un equipazo"

El periodista deportivo Manuel Esteban Fernández 'Manolete', conocido fundamentalmente por sus informaciones sobre fichajes y por su amor por el Atlético de Madrid, falleció este jueves a los 68 años, tras casi 40 dedicados a su profesión, según informa este viernes el diario As.

La trayectoria de Manolete es, sobre todo, conocida por su paso por la Cadena Ser y el diario As, al que entró en 1996 y donde fue redactor de fútbol y redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, club del que era reconocido seguidor.

Nació en la madrileña plaza del Dos de Mayo y se convirtió en un especialista informativo en materia de fichajes tras dar sus primeros pasos como profesional en la Agencia EFE y en el diario Marca.

Manolete puso fin a su actividad como profesional en 2020, cuando se jubiló de la profesión en As, debido a que "su salud comenzó a deteriorarse", según informó el periódico.

el atlético emite sus condolencias

El Atlético de Madrid, su equipo y gran pasión, recordó este viernes al periodista y transmitió el pésame a la familia y amigos mediante un mensaje en sus redes sociales.

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban 'Manolete', periodista deportivo y aficionado rojiblanco. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", escribió.

maldini y manolo lama

Julio Maldonado 'Maldini' y Manolo Lama, que compartieron redacción con 'Manolete', también se han acordado del que fuera su compañero y han emitido sentidas despedidas a través de las redes sociales.

"La peor noticia para despertar, un amigo que nos deja. Pasé muchos momentos con Manolete", escribió Maldini mientras que compartía una imagen de la redacción con el equipo de aquel entonces y donde estaba, a parte de Lama, nuestros compañeros Tomás Guasch y Paco González entre otros.

Manolo Lama, por su parte, compartió la misma fotografía con el siguiente mensaje: "Nos hemos enterado que en el Cielo están haciendo un equipazo ….y “beben los vientos “ por fichar al crack de Manolete. Siempre contigo amigo".

Desde el equipo de Deportes COPE enviamos nuestros mensajes de condolencias y de pésame a toda su familia, amigos y compañeros.