selección española
Borja Iglesias, convocado por la selección española
El delantero del Celta ha sido convocado por Luis de la Fuente tras las bajas de Lamine Yamal, Rodri y Grimaldo por lesión.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid
1 min lectura
Comunicado de la selección: "Luis de la Fuente convoca a Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid.
La concentración de la Selección empezará este lunes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas en la Ciudad del Futbol de Las Rozas".
El delantero de la selección, que no era llamado desde marzo de 2023, ha sido convocado por Luis de la Fuente después de las bajas sufridas este fin de semana por lesión: Lamine Yamal, Rodri y Grimaldo.
