Asier Garitano, destituido como entrenador del Sporting de Gijón

Asier Garitano dirige al Sporting de Gijón en un partido a finales de la temporada 2024-2025

El Sporting de Gijón destituyó a Asier Garitano como entrenanador del equipo. El anuncio se hizo oficial en la noche del domingo en el que el equipo sportinguista perdió por 3-1 en Castalia frente al Castellón.

"El Real Sporting de Gijón anuncia la destitución de Asier Garitano como entrenador del primer equipo. El Club agradece a Asier y su cuerpo técnico la importante labor realizada en el tramo final de la temporada 2024/25 y todo el trabajo de los últimos meses. El Real Sporting trabaja para confirmar el nuevo cuerpo técnico que dirija al primer equipo", dice el escueto comunicado del club.

Garitano llegó al Sporting en abril de 2025, y durante la presente temporada el bagaje estaba siendo de tres victorias y cinco derrotas. Precisamente, las cinco derrotas se han producido de forma consecutiva y han precipitado la salida del entrenador.

El equipo es 14º en la clasificación, tan solo un punto por encima del descenso a Primera RFEF.