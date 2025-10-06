El mensaje cariñoso de Isaac Fouto en memoria de Fernández Vara al que recuerda como "un gran oyente, muy del Barça y columnista de Marca"

Este domingo falleció el ex presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, una de las figuras más relevantes tanto del partido como de la región en los últimos años.

Fernández Vara falleció a los 66 años como consecuencia de un cáncer de estómago, y su marcha ha sido muy sentida por numerosos extremeños, entre los que se encuentra Isaac Fouto, periodista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE.

Por tal motivo, Fouto no quiso pasar la oportunidad de rendirle homenaje al comienzo de El Tertulión, con Juanma Castaño: "Quiero mandar un abrazo a toda la familia extremeña, porque hoy hemos perdido a un gran oyente", recordó Fouto, que reconoció tener muy buen trato con el político: "Yo tenía muy buena relación con él y por eso mando un abrazo a la familia".

Además de oyente habitual de los deportes de la Cadena COPE, Fouto recordó a Fernández Vara como una persona "muy futbolera" y "muy del Barça".

De hecho, tuvo un paso por el diario Marca con el que colaboró como columnista, lo que le costó "una polémica con Joan Laporta", señaló Fouto, que contó que el ex presidente extremeño mantenía muy buena relación el actual presidente del Barcelona, pero que "escribió una columna en Marca donde vino a pedir que el Barça no se olvidara de los seguidores del equipo que eran de fuera de Cataluña", dado que en Extremadura hay muchos seguidores del Barça.

"Laporta se enfadó por ese artículo y creo recordar que le dejó de hablar", recordó el periodista, que también resaltó que el propio club azulgrana le ha mandado un pésame que han publicado a través de sus redes sociales".

"El FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura. Descanse en paz", escribió el club azulgrana antes de su partido frente al Sevilla.