Primera derrota en Liga del Barcelona y la polémica con De la Fuente, en El Tertulión

Los momentos de la octava jornada de LaLiga EA Sports fueron:

La ovación a Fede Valverde: Fede Valverde vivió unos días complicados en el Real Madrid a cuenta de su supuesta negativa a jugar como lateral derecho, una demarcación que ya conoce pero que no es su zona natural. Además, su ausencia en el calentamiento previo al duelo ante el Kairat Almaty, provocó suspicacias sobre su relación con Xabi Alonso y colocó en el ojo del huracán del madridismo al jugador charrúa.

EFE Vinicius celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Villarreal.

En rueda de prensa, el técnico blanco dejó claro que ningún jugador de su equipo le había dicho que nunca quisiera jugar en una posición. Con las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander Arnold para recibir al Villarreal, utilizó a Valverde como lateral derecho. El medio uruguayo completó un partido excepcional y el público del Bernabéu reaccionó coreando su nombre al final del partido. No se escuchó ni un solo pito.

Rubén García y un final feliz en una semana complicada: Por motivos personales que se desconocían, Rubén García se perdió los partidos que disputó su equipo ante el Elche y el Betis. Regresó a una convocatoria de Alessio Lisci para enfrentarse al Getafe e inició el choque en el banquillo junto al resto de sus compañeros suplentes.

CA Osasuna El extremo de Osasuna habla de los problemas personales que le habían hecho perderse varios partidos.

Con 1-1 en el marcador, entró en el terreno de juego en la segunda parte y suyo fue el lanzamiento de córner que remató Catena a la red de la portería defendida por Soria en el minuto 90. Fue su segundo momento de felicidad en una semana complicada, porque después desveló que su ausencia se debió a una enfermedad de su padre felizmente superada. "Un vaivén de emociones que también es bonito", dijo después del partido.

La explosión de Míchel: El técnico del Girona, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', sufría por un arranque de curso errático con unos resultados preocupantes marcados por la ausencia de victorias en las siete primeras jornadas de LaLiga. En total, sumaba sólo tres puntos de 21 posibles antes de recibir en su estadio al Valencia en un duelo clave para su equipo.

El Girona, con mucha presión, firmó una victoria muy sufrida. Ganó 2-1 con goles de Vanat y Arnau Martínez. Sin embargo, la expulsión de Iván Martín en el minuto 80 y de Francés en el 96, provocaron un asedio del Valencia, que acarició el empate en un tiempo añadido que se alargó hasta el 101. El pitido final provocó una explosión de felicidad en Míchel que puede marcar un punto de inflexión en el cuadro catalán.

LaLiga Los jugadores del Betis felicitan a Pau López tras detener el penalti de Puado

El gesto de Pau López: Pau López se formó en las categorías inferiores del Espanyol y debutó con el primer equipo del conjunto 'periquito' en la temporada 2014/15. Al finalizar la 2017/18 terminó su contrato y durante siete temporadas vistió la camiseta de diferentes clubes hasta firmar por el Betis este verano.

Este domingo volvió a enfrentarse al equipo en el que se formó. Parte del público del RCDE Stadium pitó e increpó a su ex jugador, que aguantó hasta el minuto 103, cuando detuvo un penalti a Javi Puado para dar la victoria a su equipo (1-2). Inmediatamente, se giró a la grada y se llevó las manos a las orejas para desafiar a los que un día fueron sus aficionados. Después, pidió perdón: "Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas".

900/Cordon Press Los jugadores del Barcelona, cabizbajos tras recibir un gol del Sevilla.

Parada de Vlachodimos y gol de Carmona: Odysseas Vlachodimos llegó al Sevilla iniciada la temporada para competir con Orjan Nyland, que en el arranque del curso generó dudas con algunos errores. Suplente en el primer partido en el que estuvo disponible, entró en el once en el segundo y ya nunca más salió de la alineación del técnico Matías Almeyda.

La pasada jornada brilló ante el Rayo y este domingo contra el Barcelona firmó su mejor actuación hasta la fecha. Sólo Marcus Rashford consiguió batirle en uno de los 17 intentos del conjunto azulgrana. En uno de los últimos, con 2-1 a favor del Sevilla, fue decisivo. En el minuto 90 salvó el tanto del empate con una gran intervención ante Roony Bardghji; y 30 segundos después, José Ángel Carmona celebró el 3-1 que cerraba el partido. Sin duda, el portero griego fue decisivo en una dura derrota del Barcelona.

El agarrón de Lenglet: El Atlético de Madrid ganaba 0-1 al Celta con un gol en propia meta de Carl Starfelt. Tenía el partido controlado e iba encaminado hacia la victoria en Balaídos. Sin embargo, apareció Clément Lenglet para complicar el partido a sus compañeros. En el minuto 20, recibió una cartulina amarilla por derribar a Ferran Jutglà; y en el 40, vio la segunda por agarrar al mismo Jutglà cuando aún estaba en su propio campo y sin aparente peligro.

Su expulsión mermó al Atlético de Madrid, que no pudo aguantar la presión del Celta. El conjunto gallego consiguió empatar por medio de Iago Aspas y la euforia tras la goleada al Real Madrid se vino abajo por un agarrón que provocó un giro en un duelo que parecía destinado a ser una victoria de los hombres de dirigidos por Diego Simeone.