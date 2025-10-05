El reproche de Gonzalo Miró a Simeone por el cambio de Javi Galán: "Hazle un cariñito"

El Atlético de Madrid se enfrentaba este domingo al Celta de Vigo en Balaídos con el objetivo de lograr un triunfo que le situara entre los cuatro primeros clasificados de La Liga. Algo que, por el momento, se le resiste a un equipo rojiblanco que ha tenido un inicio complicado en la competición doméstica; aunque, su gran victoria 5-2 en el derbi madrileño contra el Real Madrid hizo crecer al conjunto entrenador por Diego Pablo Simeone.

el ATLÉTICO vuelve a perder unos puntos muy valiosos

El Atlético se adelantó pronto en el marcador con un autogol de Starfelt tras una internada de Barrios por la derecha. El 0-1 daba tranquilidad a los de Simeone que se hicieron con el control del partido. Pero todo se torció cuando Lenglet fue expulsado en el minuto 40 tras ver una doble cartulina amarilla.

La inferioridad numérica dejó muy tocado al equipo rojiblanco y eso permitió al Celta crecer sobre todo en la segunda parte. Tras el descanso, Simeone decidió reforzar la defensa con la entrada de Javi Galán con el objetivo de mantener el resultado.

EFE VIGO (PONTEVEDRA), 05/10/2025.- El delantero del Celta Iago Aspas celebra tras marcar ante el Atlético, durante el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que Celta de Vigo y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas

Los gallegos siguieron creciendo y empujados por su afición empezaron a crear peligros sobre la potería de Oblak, que en el minuto 68 no pudo atrapar un remate de Borja Iglesias, que terminó mandando al fondo de la red Iago Aspas, aprovechando el rebote.

Tras el gol, Simeone intentó revolucionar al equipo en busca del triunfo y realizó varias sustituciones. Pero lo más llamativo de esos cambios, fue que el técnico argentino sacó del campo a Javi Galán que había entrado al terreno de juego en el minuto 46.

EL REPROCHE DE GONZALO MIRÓ A SIMEONE

El gesto no gustó nada a Gonzalo Miró y lo comentó en varias ocasiones durante la retransmisión de Tiempo de Juego. "Estoy viendo repetida la sustitución de Galán y quiero ser un poco empático", empezó diciendo el comentarista", empezó diciendo el comentarista.

900/Cordon Press Simeone da instrucciones a sus jugadores durante el Celta - Atlético.

Y agregaba: "Si tú cambias a un jugador a la media hora, hazle un cariñito, un gesto... Ignorarle cómo lo ha hecho sabiendo cómo son los futbolistas...".

Rubén Martín se mostraba de acuerdo con la opinión de Gonzalo Miró y comentaba: "Sí, es como si le hubiera señalado gratuitamente".

Algo con lo que también estaba de acuerdo Paco González, que también quiso ponerse en la piel de Simeone. "También os digo una cosa, muchas veces decimos para qué se acerca el entrenador sabiendo que el jugador va caliente y le puede mandar a freír espárragos. Pues habrá querido evitarlo, aunque eso a Simeone no le pasa", explicó el director de Tiempo de Juego.