Santi Cañizares señala la gran diferencia entre el nuevo Atlético de Simeone y el antiguo: "Herido"

Tras la derrota en el primer partido de Liga de la temporada 2025/26 del Atleti contra el Espanyol, Santiago Cañizares habla de cuál puede ser el error que le puede estar pasando al Cholo Simeone con el equipo madrileño.

primera derrota del atleti en liga

El Atlético de Madrid, después de ir ganando en el primer tiempo con un gol de falta de Julián Álvarez, recibió el empate por parte de los locales a través de un tanto de Miguel Rubio en el minuto 73 a la salida de una falta.

A partir de que el marcador se igualara, los del Cholo Simeone no supieron reaccionar con toda la rapidez que se les demandaba en su área. Y el tanto de la victoria para los de Manolo González llegó en un remate casi imposible de cabeza, en el minuto 84, de Pere Milla

EFE Atlético de Madrid en su primer partido de la temporada 2025/26

Santiago Cañizares ve un cambio sustancial en el conjunto rojiblanco: "La gran diferencia, esto lo ha hecho el Atlético siempre, la gran diferencia es que antes lo hacía con éxito y ahora no. La gran diferencia es que antes era capaz de conservar el resultado, juntarse, crear una barrera, al borde de área y no permitir que nadie rematara en su área".

la esencia rojiblanca

El exportero de Puertollano siente que los jugadores visitantes no tenían muy trabajada la defensa: "Y todo el mundo que remataba, remataba herido porque tenía una marca, porque tenía una persecución, porque venía herido. Esa es la gran diferencia entre el gran Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid que quieren todos los atléticos, ¿no? Que esté más arriba".

Por último, el tertuliano pone en tela de juicio la situación del conjunto madrileño, pero opina que es parte esencial del equipo de Simeone: "Que ahora esa forma de conservar los partidos no funciona. No funciona, no sabemos muy bien por qué, pero no funciona. Acaba perdiéndolos y aparte, al perderlos de esta forma, pues pierde más feo, ¿no? Porque se echa atrás y demás. Pues pierdes más feo, ¿no? Pierdes como cobarde. Pero toda la vida es lo que ha hecho el Atlético de Madrid y le ha salido muy bien".

EFE Giuliano Simeone lucha con Carlos Romero durante el partido de la primera jornada de LaLiga.

El Atlético de Madrid con esta derrota rompe un récord ya que no perdía en una primera jornada de Liga desde el año 2009. Este sábado, el equipo madrileño debuta en casa contra el Elche a partir de las 19:30h.