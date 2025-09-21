La reflexión de Paco González sobre la situación del Rayo Vallecano: "Es muy difícil de comprender"

El Rayo Vallecano atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de la historia. Clasificado para la Conference League y aunque de momento no ha comenzado bien la temporada, tampoco está sufriendo durante los últimos años.

Sin embargo, en todo lo relacionado con asuntos extradeportivos e institucionales, el Rayo Vallecano cada vez va a peor.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano

no entrena en la ciudad deportiva

En este comienzo de temporada, el Rayo está entrenando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas debido al mal estado del césped de la Ciudad Deportiva del Rayo y tampoco entrenan en Vallecas para no perjudicar al césped del estadio.

Además de eso, como señaló nuestro compañero Carlos Ganga durante la retransmisión del Rayo-Celta de este domingo en Tiempo de Juego, no puede haber gente de la afición visitante en el sector que siempre suele ser habitual aquí en Vallecas porque el equipo vallecano no tiene una valla de separación, a pesar de que LaLiga se lo ha dicho al equipo de 'la franja' ya por activa y por pasiva y no lo han solucionado.

Rayo Vallecano / Cordon Press Imagen de la grada de Vallecas

En cuanto al tema de la Conference League, se supone que se va a jugar en Vallecas, que todo apunta a eso, pero por ejemplo no hay abonos todavía para la Conference.

la reflexión de paco gonzález

Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, no comprende cómo el Rayo, estando bien en el aspecto deportivo, el resto está tan mal: "Es que es increíble. El Rayo es muy difícil de comprender. En el mejor momento deportivo de su historia, bien asentado en Primera, participando en Europa, con un entrenador que da juego, con unos jugadores que molan...".

"Está enfrentadísimo el Presidente con los ultras, pero bueno, eso pasa en muchos equipos. Pero en la gran mayoría de la grada, lo que percibo es una gran decepción por el abandono del estadio, el abandono de la cantera y el abandono del fútbol femenino. Y el abandono de la modernidad, es decir, que es el único club del mundo que no puede comprar una entrada por internet", añadió.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Una grada del Estadio de Vallecas lleno antes de un partido.

En el encuentro de este domingo, los de Iñigo Pérez empataron a uno ante el Celta gracias a los goles de Borja Iglesias y Jorge de Frutos.