Jorge de Frutos, el ejemplo del fútbol de la España Vaciada: de un pequeño pueblo de Segovia con menos de cien habitantes, a debutar con la Selección

El 7 de septiembre de 2025 entra en los libros de historia del fútbol segoviano. Jorge de Frutos, nacido en Navares de Enmedio, ha debutado con la Selección Española de Fútbol. En el minuto 68 entró al terreno de juego para sustituir a Pedri, en la victoria por 0 a 6 a Turquía. De esta manera se convierte en el segundo jugador de nuestra provincia en debutar con La Roja después de que lo hiciera Luis Mariano Minguela en 1989.

Jorge de Frutos está creciendo a pasos agigantados y tras los logros en la Primera División Española con el Rayo Vallecano, ahora ha vuelto a romper otro techo que no muchos esperaban. Su convocatoria llegó a última hora tras la lesión de Yeremy Pino. Luis de la Fuente confió en él y en el segundo partido de esta ventana de selecciones, le dio sus primeros minutos, después de haber sido descartado frente a Bulgaria. Se trataban de dos partidos clasificatorios para el Mundial del próximo año.

RFEF Jorge de Frutos en su debut con la Selección

En Navares de Enmedio, un pequeño municipio de Segovia de 90 habitantes, siguieron muy de cerca el debut de su vecino Jorge de Frutos. El pueblo se juntó en el bar que regentan sus padres: Faustino y María Jesús. Orgullosos observaban como se está convirtiendo en todo un ejemplo para el resto de niños, gracias a su trabajo y esfuerzo. Así es como lo ha expresado su padre Faustino en los micrófonos de COPE Segovia.

Así se vivió el debut de Jorge de Frutos con la Selección en el bar de sus padres

"Eufórico, cómo lo voy a vivir", confesaba Faustino ante la pregunta obvia de cómo recuerda este histórico momento. Era una meta tan difícil de alcanzar que, tal y como ha explicado su padre, "ni en sus mejores sueños Jorge pensaba que lo conseguiría". Pero nada es casualidad, porque Jorge de Frutos se lo ha ganado a pulso tras su gran estado de forma en el Rayo Vallecano.

segundo segoviano en debutar con la selección española de fútbol

Un nombre propio antecede a lo que ha conseguido Jorge de Frutos. Luis Mariano Minguela un 20 de septiembre de 1989 conseguía debutar y jugar su único partido con la Selección Española de Fútbol en un encuentro amistoso disputado en el Estadio de Riazor de La Coruña que finalizó con la victoria por la mínima de España ante Polonia.

En esa ocasión Minguela entró al terreno de juego en el minuto 58.

jorge de frutos embajador de los v premios solidarios cope segovia

Además el actual jugador internacional es uno de los galardonados de los V Premios Solidarios de COPE Segovia. Recibirá la distinción de 'Embajador' por mover el nombre de Segovia fuera de nuestras fronteras, acompañándolo de los valores ejemplo para los más pequeños.