La prensa inglesa desconfía del césped del Metropolitano y señala a Simeone por presunto juego sucio

El Arsenal se prepara para una auténtica batalla por el estado del césped en su visita al Atlético de Madrid. El equipo de Mikel Arteta afronta este miércoles una dura semifinal de la Champions League contra un rival que ha convertido su estadio en un auténtico fortín esta temporada.

Las quejas de Tottenham y Barcelona

La preocupación de los 'gunners' tiene fundamento en precedentes cercanos. El Tottenham se quejó de que el césped había sido regado en exceso antes de su eliminatoria de octavos de final en marzo, lo que provocó que los jugadores resbalaran. Por su parte, Hansi Flick, técnico del Barcelona, afirmó que la hierba estaba demasiado alta en los cuartos de final para intentar ralentizar el juego de su equipo.

EFE Hansi Flick en el césped del Metropolitano

Este factor es una preocupación real para el Arsenal antes de la semifinal. Aunque el Atlético no parte como favorito, su estadio, el Metropolitano, con capacidad para 70.000 espectadores, se perfila como un arma fundamental, con un público apasionado y un Diego Simeone experto en dificultar los partidos a sus rivales.

La estricta normativa de la UEFA

La UEFA cuenta con reglas estrictas sobre el estado del terreno de juego. La normativa exige que "el club local debe hacer todos los esfuerzos razonables para garantizar que el terreno de juego esté en las mejores condiciones posibles" y se someterá a rigurosas inspecciones previas al partido.

El artículo 34 de la UEFA es muy específico y detalla que "la altura del césped no debe superar los 30 mm" y que toda la superficie de juego debe cortarse a la misma altura”. Además, esta debe ser la misma tanto para los entrenamientos como para el partido. El calendario de riego del césped debe ser comunicado por el club local en la reunión de organización, y el riego debe ser uniforme. La norma general es clara: "el riego del césped debe finalizar 60 minutos antes del inicio del partido".

Sin embargo, la normativa deja una puerta abierta que el Arsenal vigilará de cerca. "Por decisión del club local, el riego del césped también podrá realizarse después de ese momento: entre 10 y 5 minutos antes del saque inicial; y/o durante el descanso, por un máximo de 5 minutos”.