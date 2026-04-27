Julián Álvarez asegura que está "al cien por cien" y sobre su futuro apunta que "no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga"

Julián Álvarez ha comparecido ante los medios a 48 horas de recibir al Arsenal en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. El delantero ha confirmado que se encuentra en plena forma para el crucial encuentro, después de no disputar ningún minuto el pasado sábado ante el Athletic por precaución: "Estoy al 100%".

Unidos tras el "golpe duro" de la Copa

El argentino ha reconocido que la derrota en la final de la Copa del Rey fue un "golpe duro" porque "teníamos mucha ilusión". Sin embargo, ha asegurado que el vestuario ha sabido reponerse y que han hablado para fortalecerse. "El grupo está muy bien, muy fuerte, muy unido, con un objetivo muy claro", ha afirmado con contundencia.

Álvarez ha puesto en valor la temporada actual del equipo, recordando que a estas alturas el año pasado ya estaban fuera de las competiciones europeas. "El año pasado en marzo ya estábamos afuera de estas competiciones y hoy estamos muy orgullosos de llegar hasta lo último", ha explicado, subrayando que el equipo está "luchando por todo".

Su futuro y los rumores

Preguntado por los constantes rumores sobre su futuro y una posible llegada al Barcelona, el delantero ha sido claro al respecto. Ha explicado que intenta no darles importancia porque "todas las semanas salen cosas nuevas" y no quiere "perder energía en eso".

Álvarez ha añadido que no puede estar desmintiendo constantemente lo que se publica: "No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo". Su foco, insiste, está en el equipo y en "hacer cosas grandes acá", guardando su energía para ayudar a sus compañeros.

La semifinal contra el Arsenal

Sobre la eliminatoria, ha evitado el cartel de favorito y ha señalado que el equipo solo piensa en su propio trabajo. "Nos enfocamos en lo que somos hoy como grupo, y la historia la queremos hacer nosotros", ha declarado, restando importancia a factores externos.

Finalmente, ha valorado positivamente jugar el primer partido en casa, arropado por su afición. Considera que empezar en el Metropolitano puede ser una ventaja, aunque ha recordado que "estos partidos se definen por detalles" y que el equipo debe estar "al 100%" para poder llegar a la final.